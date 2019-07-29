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15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» приблизился к многомиллионному трансферу нападающего «Барселоны»

Санкт-петербургский «Зенит» является претендентом на нападающего «Барселоны» Малкома. Об этом пишет Marca.

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По информации источника, испанский клуб намерен избавиться от бразильца, однако планирует выручить за него не менее 40 миллионов евро.

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Запросы «Барселоны» якобы готов удовлетворить «Зенит». При этом сделка, пишет издание, кажется «вполне вероятной».

Малком выступает за «Барселону» с лета 2018 года, однако не имеет прочного места в основном составе команды.

В сезоне-2018/2019 22-летний бразилец провел 24 матча за каталонцев во всех турнирах и забил четыре мяча. За его трансфер «Барселона» заплатила «Бордо» 41 миллион евро.

«Зенит» — действующий чемпион России. В трех стартовых турах Премьер-лиги сезона-2019/2020 команда одержала три победы.

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