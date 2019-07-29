Медведев: «Зенит» действительно ведет переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, но не за 40 млн евро

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

— Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома, — заявил Медведев. — Переговоры находятся в самой активной стадии. Однако ранее озвученную сумму в 40 млн евро гендиректор «Зенита» назвал далёкой от реальности.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро, однако не смог закрепиться в стартовом составе. Сообщалось, что каталонцы не прочь расстаться с ним, но не менее чем за 40 млн евро, и якобы «Зенит» готов заплатить эти деньги.

Малком в сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 — в чемпионате Испании.