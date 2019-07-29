Кокорин и Мамаев сравнили жизнь в СИЗО и в колонии

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Мамаев выделил три фактора. По его мнению, в колонии есть понимание того, когда он выйдет на свободу, также он и Кокорин «не сидят без дела» и проводят много времени на свежем воздухе.

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Кокорин же отметил, что в колонии позволяют мыться каждый день, также ему позволили ходить на необходимые медицинские процедуры, связанные с травмой колена, чего в СИЗО нельзя было сделать без согласования со следователем. Также игрок «Зенита» сказал, что в спальне у них пять больших окон без решеток, в то время как в «Бутырке» было одно маленькое.

Футболисты были этапированы в колонию 4 июля. Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. С учетом проведенного в СИЗО времени, футболисты пробудут в колонии в общей сложности пять-шесть месяцев.