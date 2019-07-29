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16:50 (мск), источник: ТАСС

ФК «Спартак» попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку инцидента в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» обратился в Генеральную прокуратуру РФ по итогам матча второго тура чемпионата России против «Ростова» с просьбой провести проверку действий сотрудников правоохранительных органов в отношении болельщиков московской команды. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

«Клуб просит [Генпрокуратуру] провести проверку», — сообщили в пресс-службе.

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После матча, состоявшегося в Ростове-на-Дону на «Ростов-Арене» 20 июля, болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа.

По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. Московский клуб осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники.

Позднее стало известно, что лига продолжит изучение инцидента, а Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит инцидент 2 августа.

Согласно ранее распространенной информации, письмо за подписью генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки было направлено в ведомство 22 июля.

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Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)90+1′
Георгий Джикия(Фернанду)66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
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12де Соуза Луиз Адриану
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64′
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57′
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85′87′
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60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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