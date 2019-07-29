ФК «Спартак» попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку инцидента в Ростове-на-Дону

Источник: РИА "Новости"

«Клуб просит [Генпрокуратуру] провести проверку», — сообщили в пресс-службе.

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После матча, состоявшегося в Ростове-на-Дону на «Ростов-Арене» 20 июля, болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа.

По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. Московский клуб осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники.

Позднее стало известно, что лига продолжит изучение инцидента, а Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит инцидент 2 августа.

Согласно ранее распространенной информации, письмо за подписью генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки было направлено в ведомство 22 июля.

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