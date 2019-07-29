Marca: «Барселона» продаст Малкома в «Зенит»

Источник: Reuters

Бразилец перешел в «Барсу» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро, однако не смог закрепиться в стартовом составе. Переход из «Атлетико» Антуана Гризманна и возможное возвращение из «ПСЖ» Неймара существенно уменьшают его шансы попасть в основу.

«Барса» не хочет расставаться с 22-летним форвардом менее чем за 40 миллионов евро. По данным источника, «Зенит» может позволить эту сумму.