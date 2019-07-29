Marca: «Барселона» продаст Малкома в «Зенит»
Нападающий «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените», утверждает Marca.
Нападающий «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените», утверждает Marca.
Бразилец перешел в «Барсу» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро, однако не смог закрепиться в стартовом составе. Переход из «Атлетико» Антуана Гризманна и возможное возвращение из «ПСЖ» Неймара существенно уменьшают его шансы попасть в основу.
«Барса» не хочет расставаться с 22-летним форвардом менее чем за 40 миллионов евро. По данным источника, «Зенит» может позволить эту сумму.
Малком в сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 — в чемпионате Испании.