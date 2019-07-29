У «Краснодара» есть три дня на трансферы, у «Спартака» — четыре

Источник: Спорт-Экспресс

Лист А нужно предоставить в УЕФА до 24.00 1 августа по среднеевропейскому времени (то есть до часа ночи 2 августа по московскому времени). Это положение регламента касается «Краснодара», выступающего в Лиге чемпионов. «Спартак», а также «Арсенал», если туляки смогут пройти «Нефтчи», должны отправить свои списки до 24.00 2 августа (до часа ночи 3 августа по московскому времени).

График дальнейших заявок в еврокубках выглядит так (время среднеевропейское):

4-е отборочные раунды ЛЧ 24.00 15 августа

4-е отборочные раунды ЛЕ 24.00 16 августа

Групповые турниры 24.00 2 сентября.

УЕФА допускает исключения из правила: на каждый из отборочных раундов можно заявлять по два новых игрока вне установленных сроков. При условии, конечно, что соблюдается квота на доморощенных игроков. Регистрация таких двух новичков должна проходить до полуночи дня, предшествующего дню первой игры. Естественно, до того футболисты должны быть зарегистрированы в той федерации, которую представляет клуб.

В список А можно вносить до 25 игроков. А вот число заявленных в лист В неограниченно. И его разрешено изменять на протяжении всего сезона. Важное условие: молодой футболист, вносимый в этот список, должен родиться не раньше 1 января 1998 года. Кроме того, в его карьере должен быть непрерывный двухлетний период, в течение которого он имел право после своего 15-летия выступать за тот клуб, за который его сейчас заявляют.

В список А необходимо включать как минимум двух вратарей, а в двух списках голкиперов суммарно должно быть не менее трех.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/T7qsUbnR_IM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале 2020 года в заявки можно внести незначительные изменения. До 24.00 3 февраля по среднеевропейскому времени разрешается дозаявить трех новых футболистов для участия во всех оставшихся раундах обоих турниров.