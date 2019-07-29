СМИ: Футболист «Спартака» Фернандо может перейти в китайский «Бэйцзин Гоань»

Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года. Он провел за команду 98 матчей в различных турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за итальянскую «Сампдорию», донецкий «Шахтер» и бразильский «Гремио».