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18:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Спартака» Фернандо может перейти в китайский «Бэйцзин Гоань»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо может стать игроком китайского «Бэйцзин Гоань». Об этом сообщает твиттер-аккаунт Transfermarkt China.

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Источник: РИА "Новости"

Подробности возможного перехода 27-летнего футболиста не сообщаются.

Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года. Он провел за команду 98 матчей в различных турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за итальянскую «Сампдорию», донецкий «Шахтер» и бразильский «Гремио».

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка, в субботу команда на выезде уступила новичку Российской премьер-лиги «Тамбову» со счетом 0:2.

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