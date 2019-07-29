СМИ: Футболист «Спартака» Фернандо может перейти в китайский «Бэйцзин Гоань»
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо может стать игроком китайского «Бэйцзин Гоань». Об этом сообщает
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо может стать игроком китайского «Бэйцзин Гоань». Об этом сообщает
Подробности возможного перехода 27-летнего футболиста не сообщаются.
Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года. Он провел за команду 98 матчей в различных турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами. В составе
«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка, в субботу команда на выезде уступила новичку Российской