«Рубин» — «Ахмат»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» на матч 3-го тура Российской
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» на матч 3-го тура Российской
Встреча пройдёт сегодня, 29 июля, на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия, Марков.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из