Быстров готов стать наставником «Спартака»

— «Спартак» пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». — Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением.