Быстров готов стать наставником «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил игру
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил игру
По словам
— «Спартак» пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». — Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением.
Кто мог бы его сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно готов.