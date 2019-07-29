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20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Быстров готов стать наставником «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил игру красно-белых, а также главного тренера команды Олега Кононова.

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Источник: РИА "Новости"

По словам экс-футболиста, он сам готов возглавить «Спартак».

— «Спартак» пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». — Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением.

Кто мог бы его сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно готов.

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