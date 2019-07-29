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23:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» согласился продать Фернанду в Китай

«Бейцзин Гоань» предложил «Спартаку» 15 миллионов евро за приобретение 27-летнего полузащитника Фернанду.

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Источник: Спорт-Экспресс

По нашим данным, красно-белые согласились с такими условиями и в самое ближайшее время хавбек уедет в Китай — трансферная кампания там, согласно данным ФИФА, завершится 31 июля. Самого бразильца привлекло серьезное повышение зарплаты — вместо 2,8 миллиона евро в год он станет зарабатывать 4,5 миллиона.

В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у «Сампдории» за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба. За это время футболист провел за «Спартак» 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач. (Вячеслав Короткин).

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