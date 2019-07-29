«Спартак» согласился продать Фернанду в Китай
«Бейцзин Гоань» предложил «Спартаку» 15 миллионов евро за приобретение 27-летнего полузащитника Фернанду.
«Бейцзин Гоань» предложил «Спартаку» 15 миллионов евро за приобретение 27-летнего полузащитника Фернанду.
По нашим данным,
В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у «Сампдории» за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба. За это время футболист провел за «Спартак» 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач. (Вячеслав Короткин).