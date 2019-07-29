Победный ритм Шаронова. «Рубин» обыграл «Ахмат»

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Игра казанцев — одно из откровений стартовых туров, а выездная модель Романа Шаронова даже отдаленно не напоминала пресловутый автобус. И все же встречи с «Локомотивом» и «Динамо» предполагали игру от соперника. Теперь хотелось увидеть, как в родных стенах «Рубин» будет действовать с позиции силы. Тем более, матч проходил на «Центральном», где футболист Шаронов провел немало памятных сезонов, включая два чемпионских.

Впрочем, домашняя премьера началась осторожно. Не в ритме группы KISS, чьи образы использовали для представления состава. Хотя это заслуга «Ахмата», после 0:3 в Екатеринбурге перекрывшего пути к своим воротам. Но тот, кто ищет, обязательно найдет. Как Коновалов, отправивший мяч за спины защитникам, однако Городов ситуацию просчитал и остановил удар Могилевца головой. Хорош был вратарь и в эпизоде, когда технарь Давиташвили закручивал мяч под перекладину.

В целом это не нарушало планов Рашида Рахимова, тогда как действия Бериши вызвали у тренера гостей сверхэмоциональную реакцию. И если после длинного паса Семенова неудачную попытку перебросить мяч через Дюпина головой можно было оправдать технической сложностью, то второй загубленный шанс на совести косовского албанца. Сорокин неудачной срезкой подарил Берише чистый выход один на один, а Дюпин сумел остановить его удар ногой.

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Мастер-класс реализации Берише дал Кьяртанссон, который легко разобрался с голкипером и поразил пустые ворота. Творцом же гола стал Могилевец, в момент выхода соперника из обороны в центральной зоне обокравший замешкавшегося Иванова. А еще один плюс стоит выставить Уремовичу, в концовке остановившему выпад Роши.

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