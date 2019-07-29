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23:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Победный ритм Шаронова. «Рубин» обыграл «Ахмат»

В первом домашнем матче нового сезона «Рубин» выиграл у «Ахмата» (1:0) и продолжил удачную серию.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Игра казанцев — одно из откровений стартовых туров, а выездная модель Романа Шаронова даже отдаленно не напоминала пресловутый автобус. И все же встречи с «Локомотивом» и «Динамо» предполагали игру от соперника. Теперь хотелось увидеть, как в родных стенах «Рубин» будет действовать с позиции силы. Тем более, матч проходил на «Центральном», где футболист Шаронов провел немало памятных сезонов, включая два чемпионских.

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Впрочем, домашняя премьера началась осторожно. Не в ритме группы KISS, чьи образы использовали для представления состава. Хотя это заслуга «Ахмата», после 0:3 в Екатеринбурге перекрывшего пути к своим воротам. Но тот, кто ищет, обязательно найдет. Как Коновалов, отправивший мяч за спины защитникам, однако Городов ситуацию просчитал и остановил удар Могилевца головой. Хорош был вратарь и в эпизоде, когда технарь Давиташвили закручивал мяч под перекладину.

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В целом это не нарушало планов Рашида Рахимова, тогда как действия Бериши вызвали у тренера гостей сверхэмоциональную реакцию. И если после длинного паса Семенова неудачную попытку перебросить мяч через Дюпина головой можно было оправдать технической сложностью, то второй загубленный шанс на совести косовского албанца. Сорокин неудачной срезкой подарил Берише чистый выход один на один, а Дюпин сумел остановить его удар ногой.

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Мастер-класс реализации Берише дал Кьяртанссон, который легко разобрался с голкипером и поразил пустые ворота. Творцом же гола стал Могилевец, в момент выхода соперника из обороны в центральной зоне обокравший замешкавшегося Иванова. А еще один плюс стоит выставить Уремовичу, в концовке остановившему выпад Роши.

Цифра

7-м исландцем, забившим в РПЛ, стал Кьяртанссон.

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 329.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Центральный, 11342 зрителя
Главные тренеры
Роман ШароновРашид Рахимов
Голы
Видар Ерн Кьяртанссон(Павел Могилевец)73′
Составы команд
22Юрий Дюпин
16Евгений Городов
33Олег Данченко
88′
40Ризван Уциев
69Данил Степанов
59Евгений Харин
80′
5Филип Уремович
15Андрей Семенов
80Егор Сорокин
20Зоран Нижич
7Вячеслав Подберезкин
23Антон Швец
10Игорь Коновалов
74′
19Олег Иванов
60′
18Павел Могилевец
11Силва Лима Исмаэл
11Зураб Давиташвили
77Бернард Бериша
63′
21Хвича Кварацхелия
90′
6Михаил Гащенков
85′
26Бека Микелтадзе
9Конрад Михаляк
20Евгений Марков
46′
17Аблай Мбенг
72′
8Видар Ерн Кьяртанссон
21Одисе Роши
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
12Удары (всего)7
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
13Фолы15
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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