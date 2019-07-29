Победный ритм Шаронова. «Рубин» обыграл «Ахмат»
В первом домашнем матче нового сезона «Рубин» выиграл у «Ахмата» (1:0) и продолжил удачную серию.
В первом домашнем матче нового сезона «Рубин» выиграл у «Ахмата» (1:0) и продолжил удачную серию.
Игра казанцев — одно из откровений стартовых туров, а выездная модель Романа Шаронова даже отдаленно не напоминала пресловутый автобус. И все же встречи с «Локомотивом» и «Динамо» предполагали игру от соперника. Теперь хотелось увидеть, как в родных стенах «Рубин» будет действовать с позиции силы. Тем более, матч проходил на «Центральном», где футболист Шаронов провел немало памятных сезонов, включая два чемпионских.
Впрочем, домашняя премьера началась осторожно. Не в ритме группы KISS, чьи образы использовали для представления состава. Хотя это заслуга «Ахмата», после 0:3 в Екатеринбурге перекрывшего пути к своим воротам. Но тот, кто ищет, обязательно найдет. Как Коновалов, отправивший мяч за спины защитникам, однако Городов ситуацию просчитал и остановил удар Могилевца головой. Хорош был вратарь и в эпизоде, когда технарь Давиташвили закручивал мяч под перекладину.
В целом это не нарушало планов Рашида Рахимова, тогда как действия Бериши вызвали у тренера гостей сверхэмоциональную реакцию. И если после длинного паса Семенова неудачную попытку перебросить мяч через Дюпина головой можно было оправдать технической сложностью, то второй загубленный шанс на совести косовского албанца. Сорокин неудачной срезкой подарил Берише чистый выход один на один, а Дюпин сумел остановить его удар ногой.
7-м исландцем, забившим в РПЛ, стал Кьяртанссон.
|Роман Шаронов
|Рашид Рахимов
|Видар Ерн Кьяртанссон(Павел Могилевец)
|73′
|22
|Юрий Дюпин
|16
|Евгений Городов
|33
|Олег Данченко
88′
|40
|Ризван Уциев
|69
|Данил Степанов
|59
|Евгений Харин
80′
|5
|Филип Уремович
|15
|Андрей Семенов
|80
|Егор Сорокин
|20
|Зоран Нижич
|7
|Вячеслав Подберезкин
|23
|Антон Швец
|10
|Игорь Коновалов
74′
|19
|Олег Иванов
60′
|18
|Павел Могилевец
|11
|Силва Лима Исмаэл
|11
|Зураб Давиташвили
|77
|Бернард Бериша
63′
|21
|Хвича Кварацхелия
90′
|6
|Михаил Гащенков
85′
|26
|Бека Микелтадзе
|9
|Конрад Михаляк
|20
|Евгений Марков
46′
|17
|Аблай Мбенг
72′
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|21
|Одисе Роши
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)