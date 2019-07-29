Хенрик Ларссон признался, что говорил с сыном о «Спартаке»

«Мне не интересно делиться с другими тем, о чём мы говорим с сыном, так как это наше семейное дело. Но могу сказать, что мы говорили с ним об этом», — приводит слова Ларссона Expressen.

Ранее сообщалось, что российский клуб интересуется Йорданом, который играет за «Хельсинборг». Футболист якобы уже прошёл медицинское обследование для «Спартака», но затем эта информация была опровергнута.