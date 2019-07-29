Хенрик Ларссон признался, что говорил с сыном о «Спартаке»
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон рассказал, что разговаривал с сыном, Йорданом, о московском «Спартаке».
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон рассказал, что разговаривал с сыном, Йорданом, о московском «Спартаке».
«Мне не интересно делиться с другими тем, о чём мы говорим с сыном, так как это наше семейное дело. Но могу сказать, что мы говорили с ним об этом», — приводит слова Ларссона Expressen.
Ранее сообщалось, что российский клуб интересуется Йорданом, который играет за «Хельсинборг». Футболист якобы уже прошёл медицинское обследование для «Спартака», но затем эта информация была опровергнута.
22-летний Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.