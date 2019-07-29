Итоги 3-го тура РПЛ: «Зенит» — лидер, исход ЦСКА — «Локомотив» решил VAR

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VAR в действии

В центральном матче тура встретились две московские команды — ЦСКА и «Локомотив». Эта игра стала первой в РПЛ, в которой был использован VAR. Сначала на 10-й минуте главный судья Владислав Безбородов после просмотра видеоповтора не назначил пенальти в ворота «Локомотива», а на 42-й минуте указал на «точку», наказав «красно-зеленых» за фол Мурило в штрафной площади. Пенальти реализовал лучший бомбардир прошлого сезона Федор Чалов — 1:0.

«Тяжелый матч получился. “Локомотив” — сильная команда. Хорошо, что VAR был за нас. Соперник хотел забить, но мы его сдержали. Когда счет 1:0, надо сохранять преимущество, это тяжело. В концовке было напряженно, мы рады победе», — сказал полузащитник ЦСКА Яка Бийол журналистам.

«Система VAR оставила двойственное впечатление. Если вы помните, в прошлом сезоне (в Кубке России) она нас как выручала, так и мы страдали от нее. Сегодня получили подтверждение, что VAR не является гарантией отсутствия вопросов к судейской бригаде, потому что само обращение или не обращение к VAR тоже становится предметом разбирательства и анализа. Не хотел подбрасывать поленья в огонь, я успел обменяться парой слов (с главой департамента судейства и инспектирования РФС) Александром Егоровым», — отметил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в беседе с РИА Новости.

Вопросы у «Локомотива» вызвало падение Федора Смолова в концовке матча. По мнению Кикнадзе и главного тренера команды Юрия Семина, судьи должны были уделить этому эпизоду внимание и прибегнуть к помощи VAR. «Что значит VAR сыграл против “Локомотива”? VAR должен быть, он же не против футбола выступает. Единственное, надо было посмотреть судьям момент, когда Федора Смолова сбили в концовке. Такой же фол был, когда нам назначили пенальти. Тогда бы была полная объективность, если бы посмотрели повтор», — сказал Семин журналистам.

«Показалось, что пенальти на Федоре Смолове в самой концовке был не менее очевиден и ровно в такой же мере требовал просмотра, как досадный случай, приведший к назначению пенальти в ворота “Локомотива”. Не склонен искать злой умысел, думаю, это сложности внедрения (системы), но нам от этого не легче. Думаю, это сложности выстраивания коммуникации между главным судьей, VAR и VAR-арбитрами. По факту надо несколько раз посмотреть повторы с разных точек, чтобы говорить, что это была судейская ошибка, которая, к сожалению, лишила нас очков, или признать правоту судейского корпуса», — добавил Кикнадзе.

В первом тайме ЦСКА пришлось сделать вынужденную замену — поле покинул защитник Виктор Васин. По словам главного тренера Виктора Ганчаренко, футболист избежал травмы. Игрок «Локомотива» Дмитрий Живоглядов, замененный в перерыве, отделался ушибом.

«Тамбов» сотворил сенсацию

Встреча «Тамбова» с московским «Спартаком» состоялась не в родном городе новичка премьер-лиги, а в Саранске на «Мордовия Арене», так как стадион в Тамбове пока не готов принимать матчи высокого уровня. Несмотря на разницу в классе, номинальные хозяева сотворили главную сенсацию прошедшего тура. «Спартак» четыре раза попал в каркас ворот «Тамбова», а в ответ пропустил два безответных гола. Итог — первое поражение команды Олега Кононова со счетом 0:2.

«Тренерский штаб полностью разобрал игру «Спартака», мы выполнили установку и одержали заслуженную победу. В победу поверили еще до начала матча, у нас был настрой взять три очка. Если у «Спартака» и были несколько моментов, то после дальних ударов и стандартных положений. В концовке мы контратаковали и могли увеличить счет. Легкие голы «Тамбова»? Это вопрос к «Спартаку» и к тренерскому штабу его команды, который позволяет своим футболистам так играть на «стандартах», — сказал полузащитник «Тамбова» Владислав Кулик РИА Новости по телефону.

Кононов после игры принес извинения болельщикам и взял ответственность за поражение на себя. «Это тяжелое поражение. Хочу принести болельщикам извинения за результат. Будем бороться в следующей игре, это станет большим стимулом для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя», — сказал тренер.

Действующему чемпиону России «Зениту» понадобилось всего три тура, чтобы единолично возглавить турнирную таблицу. В гостевом матче с «Оренбургом» петербуржцы могут поблагодарить соперника за нереализованные голевые моменты и своего вратаря Андрея Лунева за несколько спасений. В составе «сине-бело-голубых» гол уже на 11-й секунде матча забил Сердар Азмун, а во втором тайме с пенальти отличился Артем Дзюба, установивший итоговый счет — 2:0.

«Краснодар» на своем поле разгромил еще одного дебютанта РПЛ — «Сочи» (3:0). Дублем в составе хозяев отметился Иван Игнатьев, еще один гол на свой счет записал Магомед-Шапи Сулейманов. Для «Уфы» победа над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1 стала первой в чемпионате.

Также домашнюю победу одержало московское «Динамо». Для «бело-голубых» три очка в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0), шедшим на первом месте, стали первыми на реконструированном стадионе в Петровском парке.