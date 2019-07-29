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29 июля, источник: Sport24

Широков: «Не понимаю, во что играет “Спартак” Кононова. На фарт можно сменить тренера»

Экс-футболист «Спартака» Роман Широков поделился мнением об игре красно-белых под руководством Олега Кононова на старте нового сезона. По итогам 3 туров «Спартак» набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.
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Источник: Sport24

«Я не вижу, что хочет Кононов. Осенью — еще ладно, можно было говорить о том, что он только пришел, мало времени. Но потом была зима и вся весна. Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.

Есть ли смысл менять тренера на старте сезона? Однажды, сделав такое, они стали чемпионами. Может оказаться действенным, на фарт можно попробовать. Тогда Каррера уже был в системе клуба. Может, и сейчас в тренерском штабе есть кто-то, кем можно заменить Кононова", — сказал Широков в программе «8−16» на телеканале «Матч Премьер».

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