Широков: «Не понимаю, во что играет “Спартак” Кононова. На фарт можно сменить тренера»

«Я не вижу, что хочет Кононов. Осенью — еще ладно, можно было говорить о том, что он только пришел, мало времени. Но потом была зима и вся весна. Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.