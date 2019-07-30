«Зенит» готовит супертрансфер: Малком из «Барселоны»
Генеральный директор
Генеральный директор
Если сделка состоится, это будет трансфер почти что уровня Халка. Малком играет на той же позиции крайнего форварда и стоит примерно тех же денег (в Испании говорят о 40 — 50 миллионах евро). Впрочем, в разговоре с корреспондентом «СЭ» Александром Рогулевым гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал следующее:
— Как говорят, вам больше нравится процесс или результат? Нам больше нравится результат, поэтому процесс переговоров комментировать не хотелось бы. Но речи о 40 миллионах действительно не идет. И вообще мы цифры не обсуждаем, пока не получим итоговый результат.
В любом случае на рынке, который любит тишину и осторожные формулировки, такие слова Медведева — подтверждение факта переговоров. Значит, все реально.
Что известно на данный момент? «Барселоне» нужны деньги, а Малком не выдерживает конкуренции с монстрами уровня Месси и Коутинью. Уступает он и Дембеле. Держать на лавке актив, за который заплатили 41 миллион евро, слишком накладно, к тому же только что каталонцы за бешеные деньги купили Гризманна (120 миллионов евро) и
«Зенит», конечно, менее престижный вариант, чем условные «Интер» и «Наполи», об интересе которых так же говорят испанские СМИ, но у Питера есть свои козыри.
Думаю, его пример тоже ляжет в копилку доводов за переезд в Россию. У нас в стране Халк стал безоговорочно лучшим легионером, много забивал, брал титулы, жег в еврокубках. А еще — регулярно вызывался в сборную, где был основным, выступил на домашнем чемпионате мира. И, конечно, получал солидную зарплату, обеспечив старость и себе, и многочисленной семье. А когда уехал в Китай — еще и своим внукам. Бразильцы знают цену деньгам, а «Зенит» готов платить за звезд.
Но тут есть еще один нюанс, который касается уже не только
Но поговорим об этом, когда сделка состоится. С футбольной точки зрения переход очень интересный. В конце концов, дорогущий Халк в первую очередь остался в памяти как большой мастер. Вдруг и Малком сможет? Взять футболиста из «Барселоны» — согласитесь, в этом есть свой шик.