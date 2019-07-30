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00:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» готовит супертрансфер: Малком из «Барселоны»

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил «СЭ», что клуб ведет переговоры с «Барселоной» по поводу приобретения 22-летнего бразильского форварда Малкома.

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Источник: Reuters

Если сделка состоится, это будет трансфер почти что уровня Халка. Малком играет на той же позиции крайнего форварда и стоит примерно тех же денег (в Испании говорят о 40 — 50 миллионах евро). Впрочем, в разговоре с корреспондентом «СЭ» Александром Рогулевым гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал следующее:

— Как говорят, вам больше нравится процесс или результат? Нам больше нравится результат, поэтому процесс переговоров комментировать не хотелось бы. Но речи о 40 миллионах действительно не идет. И вообще мы цифры не обсуждаем, пока не получим итоговый результат.

Сколько бы ни отдал «Зенит», переход наверняка станет рекордным в это окно.

В любом случае на рынке, который любит тишину и осторожные формулировки, такие слова Медведева — подтверждение факта переговоров. Значит, все реально.

Что известно на данный момент? «Барселоне» нужны деньги, а Малком не выдерживает конкуренции с монстрами уровня Месси и Коутинью. Уступает он и Дембеле. Держать на лавке актив, за который заплатили 41 миллион евро, слишком накладно, к тому же только что каталонцы за бешеные деньги купили Гризманна (120 миллионов евро) и по-прежнему могут вернуть Неймара. Самому Малкому тоже хочется играть — при таком таланте и потенциале пора пробиваться в сборную Бразилии, а пока что он только вызывался на товарищеские матчи, на поле не выходил.

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«Зенит», конечно, менее престижный вариант, чем условные «Интер» и «Наполи», об интересе которых так же говорят испанские СМИ, но у Питера есть свои козыри. Во-первых, итальянцы не готовы сразу расставаться с деньгами — только аренда с последующим правом выкупа. Во-вторых, у чемпионов России бразилец точно будет в основе — и уже совсем скоро в групповом этапе Лиги чемпионов. В России просто нет футболистов такого уровня. Малком обречен стать звездой — как стал ею Халк.

Думаю, его пример тоже ляжет в копилку доводов за переезд в Россию. У нас в стране Халк стал безоговорочно лучшим легионером, много забивал, брал титулы, жег в еврокубках. А еще — регулярно вызывался в сборную, где был основным, выступил на домашнем чемпионате мира. И, конечно, получал солидную зарплату, обеспечив старость и себе, и многочисленной семье. А когда уехал в Китай — еще и своим внукам. Бразильцы знают цену деньгам, а «Зенит» готов платить за звезд.

Но тут есть еще один нюанс, который касается уже не только Санкт-Петербурга, а всего чемпионата. В последнее время все клубы в российском футболе взяли курс на экономию. Поэтому если трансфер Малкома подтвердится, то это будет двойная сенсация. Да и не отразится ли это на «Зените» с точки зрения финансового fair play?

Но поговорим об этом, когда сделка состоится. С футбольной точки зрения переход очень интересный. В конце концов, дорогущий Халк в первую очередь остался в памяти как большой мастер. Вдруг и Малком сможет? Взять футболиста из «Барселоны» — согласитесь, в этом есть свой шик.

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