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09:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин оценил пельмени из колонии

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о питании в колонии в Белгородской области. Его слова приводит МК.

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Источник: РИА "Новости"

Кокорин оценил пельмени из столовой. «Тут прекрасные пельмени можно приобрести. Пирожки как-то покупали. В ларьке они по 30 рублей, вкусные очень. Раньше еще здесь продавали кур гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то не продают, хотелось бы, чтобы вернули», — заявил футболист.

29 июля Кокорин рассказал об условиях содержания в колонии. По его словам, ему позволяют мыться каждый день и проходить необходимые медицинские процедуры.

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Кокорин и полузащитник Павел Мамаев были этапированы в колонию 4 июля. Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. С учетом проведенного в СИЗО времени, футболисты пробудут в колонии в общей сложности пять-шесть месяцев.

Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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