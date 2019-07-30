Позор «Спартака», скорострел Азмун и модник Сёмин. В РПЛ всё ещё дико весело

Источник: РИА "Новости"

Новичок унижает «Спартак»

«Спартак» традиционно остаётся главным хедлайнером, независимо от результатов. В этом сезоне красно-белые прошли два тура без поражений, но не без судейских скандалов. Однако в игре с новичком РПЛ «Тамбовом» их не случилось, дебютант одержал первую победу в элитном дивизионе, попутно нанеся «Спартаку» первое поражение в сезоне.

Неудивительно, что после такого результата слухи об отставке главного тренера Олега Кононова стали ещё актуальнее.

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«Динамо» радует фанатов

Когда динамовцы пафосно открывали новый стадион, вряд ли хотели на нём проигрывать. Однако именно это и случилось в первой домашней встрече сезона, когда в Москву приехал казанский «Рубин». Перед игрой болельщиков развлекали певец Лев Лещенко и рэпер Pharaoh, а вот футболисты подарили 90 минут уныния, к тому же пропустив гол в самой концовке встречи.

Однако в матче с неожиданным лидером турнирной таблицы «Уралом» бело-голубые одержали уверенную победу и взяли заветные три очка на родной арене.

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Официальный дебют VAR

Система видеопомощи арбитрам уже могла использоваться во время встречи «Локомотива» и «Рубина», но в той игре рефери обошлись без неё. А вот в московском дерби между ЦСКА и «Локомотивом» без VAR было никуда. Главный арбитр встречи дважды обращался к её помощи, и в итоге именно грамотные видеоповторы помогли ему принять два судьбоносных решения.

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Голевая машина завелась

В прошлом сезоне Фёдор Чалов настрелял 15 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ. В первых двух турах нынешнего сезона молодой форвард пока успел отметиться только изящным голевым пасом на Арнора Сигурдссона в игре с «Оренбургом».

Однако в третьем туре Чалов наконец-то открыл свой бомбардирский счёт. Да, нападающий отличился не с игры, а с пенальти, но этот одиннадцатиметровый он заработал сам, и его точный удар в итоге решил исход столичного дерби.

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Азмун — скорострел

До игры «Оренбурга» и «Зенита» многие шутили, что она начнётся уже со счёта 1:0 в пользу питерцев, потому что у команд общий спонсор и вообще тесные связи. Однако вряд ли кто-то мог подумать, что эти шутки воплотятся в жизнь настолько быстро. После стартового розыгрыша Дзюба перехватил пас соперника и своевременно покатил мяч на влетавшего в штрафную Азмуна, который открыл счёт уже на 11-й секунде встречи.

Гол Азмуна стал для «Зенита» самым быстрым в чемпионатах России. Из других команд иранца опережает только экс-спартаковец Эммануэль Эменике, который в 2012 году забил «Алании» уже на десятой секунде.

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Модник Сёмин

Да, «Локомотив» уступил ЦСКА в принципиальном противостоянии, но смотрелся достойно. А ещё более достойно смотрелся главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин. Даже в 72 года он остаётся эталоном стиля. Это вам не какой-то там пуховик Венгера, это жилетка Сёмина!

Источник: РИА "Новости"

Восставший «Рубин»

В прошлом году казанский клуб словно умирал. Денег не было, лидеры разбежались, еврокубковые амбиции погасли. Однако в этом сезоне «Рубин» переживает рок-н-ролльный ренессанс. Роману Шаронову пока удаётся подбирать и правильную тактику, и правильные слова, благодаря чему казанцы взяли семь очков из девяти возможных и пока идут на высоком третьем месте.

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Все голы тура

За три тура ни один матч до сих пор не завершился со счётом 0:0. Кто тут говорил, что чемпионат России — скучный?