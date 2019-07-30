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12:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист Александр Самедов завершил карьеру

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов объявил о завершении карьеры.

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О своем решении 35-летний спортсмен сообщил в Instagram.

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В начале карьеры Самедов выступал за «Спартак», затем — за столичные «Локомотив», «Динамо», «Москву». В 2017 году вновь вернулся в «Спартак», а в январе этого года перешел в «Крылья Советов» (Самара): провел за команду девять матчей, в которых отдал три голевые передачи.

С 2011 по 2018 год футболист сыграл в составе сборной России 53 матча, в том числе участвовал в чемпионатах мира (2014, 2018) и чемпионате Европы (2016), всего забил семь мячей.

Лайк Самедову!
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10 января© Ньюстюб
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