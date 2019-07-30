Футболист Александр Самедов завершил карьеру

В начале карьеры Самедов выступал за «Спартак», затем — за столичные «Локомотив», «Динамо», «Москву». В 2017 году вновь вернулся в «Спартак», а в январе этого года перешел в «Крылья Советов» (Самара): провел за команду девять матчей, в которых отдал три голевые передачи.