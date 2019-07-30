Егоров: Надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (2:2) в матче второго тура Российской премьер-лиги, который состоялся 20 июля.

«У нас состоялась судейская комиссия по игре “Ростов” — “Спартак” на четыре момента по просьбе “Ростова”: 13-я минута, пенальти, 60-я — фол после углового и 86-я — фол Бакаева. Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота “Спартака”, и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока. “Ростов” не просил кого-то отстранять, они обратились с моментами, а дальше это уже внутреннее дело судейского корпуса», — сказал Егоров журналистам.

«По матчу “Спартак” — “Тамбов”. 25-я минута — по мнению департамента это однозначно фол и желтая карточка и 11-метровый. По офсайду: при подаче штрафного удара один из игроков находился на линии офсайда. После того, как был диалог между ассистентом и арбитром, было выявлено, что было касание, а это уже вторая фаза», — добавил глава департамента судейства и инспектирования.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hA4pUPntR7I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Егорова, арбитру Сергею Карасеву снижена оценка за ошибки в матче третьего тура между санкт-петербургским «Зенитом» и «Оренбургом».