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15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Егоров: Надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что судейская комиссия решила, что в матче чемпионата России против «Ростова» в ворота московского «Спартака» надо было назначить пенальти.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (2:2) в матче второго тура Российской премьер-лиги, который состоялся 20 июля.

«У нас состоялась судейская комиссия по игре “Ростов” — “Спартак” на четыре момента по просьбе “Ростова”: 13-я минута, пенальти, 60-я — фол после углового и 86-я — фол Бакаева. Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота “Спартака”, и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока. “Ростов” не просил кого-то отстранять, они обратились с моментами, а дальше это уже внутреннее дело судейского корпуса», — сказал Егоров журналистам.

«По матчу “Спартак” — “Тамбов”. 25-я минута — по мнению департамента это однозначно фол и желтая карточка и 11-метровый. По офсайду: при подаче штрафного удара один из игроков находился на линии офсайда. После того, как был диалог между ассистентом и арбитром, было выявлено, что было касание, а это уже вторая фаза», — добавил глава департамента судейства и инспектирования.

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По словам Егорова, арбитру Сергею Карасеву снижена оценка за ошибки в матче третьего тура между санкт-петербургским «Зенитом» и «Оренбургом».

«Вчера была информация, что “Оренбург” обратится с просьбой оценить работу Карасева. В момент с назначением 11-метрового в ворота “Оренбурга” Сергей ошибся — это не игра рукой. В конце матча на (Вильмаре) Барриосе следовало назначить пенальти. За эти две ключевые ошибки Сергею снижена оценка», — отметил Егоров.

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29 июля© Ньюстюб
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