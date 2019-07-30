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14:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Егоров: В 4-м туре РПЛ постараемся использовать VAR в двух и более матчах

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова. В четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована, скорее всего, в двух матчах или более, сказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.

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Источник: РИА "Новости"

В матче третьего тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Локомотивом» был назначен пенальти после использования VAR. Это был второй матч РПЛ, по ходу которого судья имел возможность обратиться к помощи системы.

«Мы отправили заявку на использование VAR в следующем туре. Постараемся использовать VAR в двух матчах, а может и более», — сказал Егоров журналистам.

«В первых двух турах у нас произошли ошибки, которые были достаточно громкими, и это всколыхнуло общественность. Наша работа подразумевает оставаться в тени, но тут мы вышли на первый план, к сожалению. После каждого тура мы проводим анализ, разговариваем со всеми. Мы знаем, в каком направлении двигаться, мы каждый раз общаемся с судьями. Но это не волшебная палочка, чтобы в одночасье все исправилось. Надеемся, что когда введем полностью VAR, все вопросы отпадут», — добавил глава департамента.

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