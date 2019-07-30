Егоров: В 4-м туре РПЛ постараемся использовать VAR в двух и более матчах

В матче третьего тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Локомотивом» был назначен пенальти после использования VAR. Это был второй матч РПЛ, по ходу которого судья имел возможность обратиться к помощи системы.

«В первых двух турах у нас произошли ошибки, которые были достаточно громкими, и это всколыхнуло общественность. Наша работа подразумевает оставаться в тени, но тут мы вышли на первый план, к сожалению. После каждого тура мы проводим анализ, разговариваем со всеми. Мы знаем, в каком направлении двигаться, мы каждый раз общаемся с судьями. Но это не волшебная палочка, чтобы в одночасье все исправилось. Надеемся, что когда введем полностью VAR, все вопросы отпадут», — добавил глава департамента.