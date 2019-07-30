Четыре футболиста из РПЛ попали в рейтинг из 50 главных талантов от УЕФА
УЕФА на своём сайте опубликовал рейтинг из 50 главных молодых талантов Европы, за которыми стоит следить в сезоне-2019/20.
УЕФА на своём сайте опубликовал рейтинг из 50 главных молодых талантов Европы, за которыми стоит следить в сезоне-2019/20.
Место в списке нашлось сразу четырём футболистам, выступающим в Российской
Авторы материала отметили универсальность Облякова, а также задались вопросом, станет ли Сафонов новым Игорем Акинфеевым.
Также в списке оказались двое украинских футболистов киевского «Динамо»: 20-летний защитник Денис Попов и 18-летний вингер Георгий Цитаишвили.