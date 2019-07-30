Четыре футболиста из РПЛ попали в рейтинг из 50 главных талантов от УЕФА

Место в списке нашлось сразу четырём футболистам, выступающим в Российской Премьер-Лиге. При этом двое из них — россияне. В рейтинг вошли 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, 21-летний полузащитник ЦСКА Иван Обляков, его партнёр по центру поля 21-летний хорват Никола Влашич и 18-летний грузинский хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия.



Авторы материала отметили универсальность Облякова, а также задались вопросом, станет ли Сафонов новым Игорем Акинфеевым.



Также в списке оказались двое украинских футболистов киевского «Динамо»: 20-летний защитник Денис Попов и 18-летний вингер Георгий Цитаишвили.