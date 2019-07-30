Руководитель проекта VAR в России объяснил судейские решения в матче ЦСКА — «Локомотив»

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Вмешательство VAR по ходу матча впервые в истории чемпионатов России состоялось именно в этой встрече, которая завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит Федором Чаловым с пенальти, который был назначен главным арбитром встречи Владиславом Безбородовым с помощью VAR. В концовке встречи произошел эпизод с падением форварда «Локомотива» Федора Смолова в штрафной армейцев, в том моменте нападающий боролся за мяч с защитником армейцев Игорем Дивеевым.

«Если говорить про видеоассистентов, они не вмешались, потому что судья в данной ситуации не допустил очевидной ошибки. В этом моменте арбитр не назначил пенальти. Нарушения со стороны защитника не было», — сказал Калошин, напомнив, что система рассматривает только четыре типа игровых ситуаций: взятие ворот, пенальти, прямая красная карточка и идентификация игрока, получающего дисциплинарную санкцию.

«Правильным решением в этом моменте должно было стать назначение свободного удара в пользу обороны и желтая карточка нападающему за симуляцию. Но по невынесенным желтым карточкам видеоассистенты не могут помогать рефери. Даже если представить, что это была бы ошибочно не показанная вторая желтая, все равно VAR бы не вмешался», — пояснил он.

Предупреждение Магнуссона остается в силе, пенальти в начале матча не было

Также глава проекта VAR в России высказался по поводу момента, предшествовавшего единственному в матче голу. После нарушения в штрафной «Локомотива», которое изначально не было зафиксировано, железнодорожники выбежали в контратаку. Этот выпад с нарушением правил сорвал защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, сфолив на полузащитнике соперников Алексее Миранчуке.

«Предупреждение остается в силе, — сказал эксперт. — Карточки отменяются только в двух случаях — если желтая показана за срыв перспективной атаки, или красная — за лишение очевидной возможности забить».

«Этот момент относится к категории “неспортивное поведение” — добавил он. — Это проявление неуважения к игре — игрок совершает умышленный фол против соперника, когда мяч находится далеко. Нападающий к мячу мог и не успеть, но фол был совершен в циничной манере, судья воспринял это как очевидное неспортивное поведение».

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12762350" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Калошин высказался по поводу эпизода с неназначением пенальти в ворота «Локомотива» в начале первого тайма. На первых минутах игры мяч попал в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова в штрафной площади. Судья сначала назначил штрафной удар, посчитав это действие защитника нарушением, но после вмешательства VAR направился к монитору, пересмотрел момент, отменил первоначальный вердикт и принял решение назначить спорный мяч.

По его словам, окончательное решение по этой ситуации напрямую не связано с изменениями в правилах игры, которые вступили в силу перед началом сезона-2019/20. «Трактовка подобных моментов не изменилась по сравнению с прошлым сезоном. На практике все осталось без изменений. Это не фол, в том числе и потому что движения руки по направлению к мячу не было. Просто в сам текст правил внесено более четкое разъяснение подобных ситуаций», — резюмировал Калошин.

История использования VAR в России и мире

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре технология была задействована на игре «Локомотив» — «Рубин», но только в режиме офлайн.

Во втором туре технология использовалась также в режиме офлайн на матче ЦСКА — «Оренбург» и дебютировала в онлайн-режиме во встрече «Динамо» — «Рубин».

При этом рефери матча Виталий Мешков не допустил очевидных ошибок, которые потребовали бы вмешательства VAR.

Ранее во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 — четырех встречах ½ финала и финале Олимп — Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.