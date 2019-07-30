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17:30 (мск), источник: ТАСС

Руководитель проекта VAR в России объяснил судейские решения в матче ЦСКА — «Локомотив»

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов в концовке матча третьего тура чемпионата России против ЦСКА должен был получить желтую карточку за симуляцию в штрафной площади соперника. Об этом ТАСС рассказал во вторник руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин.

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Вмешательство VAR по ходу матча впервые в истории чемпионатов России состоялось именно в этой встрече, которая завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

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Единственный мяч был забит Федором Чаловым с пенальти, который был назначен главным арбитром встречи Владиславом Безбородовым с помощью VAR. В концовке встречи произошел эпизод с падением форварда «Локомотива» Федора Смолова в штрафной армейцев, в том моменте нападающий боролся за мяч с защитником армейцев Игорем Дивеевым.

«Если говорить про видеоассистентов, они не вмешались, потому что судья в данной ситуации не допустил очевидной ошибки. В этом моменте арбитр не назначил пенальти. Нарушения со стороны защитника не было», — сказал Калошин, напомнив, что система рассматривает только четыре типа игровых ситуаций: взятие ворот, пенальти, прямая красная карточка и идентификация игрока, получающего дисциплинарную санкцию.

«Правильным решением в этом моменте должно было стать назначение свободного удара в пользу обороны и желтая карточка нападающему за симуляцию. Но по невынесенным желтым карточкам видеоассистенты не могут помогать рефери. Даже если представить, что это была бы ошибочно не показанная вторая желтая, все равно VAR бы не вмешался», — пояснил он.

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Предупреждение Магнуссона остается в силе, пенальти в начале матча не было

Также глава проекта VAR в России высказался по поводу момента, предшествовавшего единственному в матче голу. После нарушения в штрафной «Локомотива», которое изначально не было зафиксировано, железнодорожники выбежали в контратаку. Этот выпад с нарушением правил сорвал защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, сфолив на полузащитнике соперников Алексее Миранчуке.

«Предупреждение остается в силе, — сказал эксперт. — Карточки отменяются только в двух случаях — если желтая показана за срыв перспективной атаки, или красная — за лишение очевидной возможности забить».

«Этот момент относится к категории “неспортивное поведение” — добавил он. — Это проявление неуважения к игре — игрок совершает умышленный фол против соперника, когда мяч находится далеко. Нападающий к мячу мог и не успеть, но фол был совершен в циничной манере, судья воспринял это как очевидное неспортивное поведение».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Калошин высказался по поводу эпизода с неназначением пенальти в ворота «Локомотива» в начале первого тайма. На первых минутах игры мяч попал в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова в штрафной площади. Судья сначала назначил штрафной удар, посчитав это действие защитника нарушением, но после вмешательства VAR направился к монитору, пересмотрел момент, отменил первоначальный вердикт и принял решение назначить спорный мяч.

По его словам, окончательное решение по этой ситуации напрямую не связано с изменениями в правилах игры, которые вступили в силу перед началом сезона-2019/20. «Трактовка подобных моментов не изменилась по сравнению с прошлым сезоном. На практике все осталось без изменений. Это не фол, в том числе и потому что движения руки по направлению к мячу не было. Просто в сам текст правил внесено более четкое разъяснение подобных ситуаций», — резюмировал Калошин.

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История использования VAR в России и мире

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре технология была задействована на игре «Локомотив» — «Рубин», но только в режиме офлайн.

Во втором туре технология использовалась также в режиме офлайн на матче ЦСКА — «Оренбург» и дебютировала в онлайн-режиме во встрече «Динамо» — «Рубин».

При этом рефери матча Виталий Мешков не допустил очевидных ошибок, которые потребовали бы вмешательства VAR.

Ранее во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 — четырех встречах ½ финала и финале Олимп — Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.
ЦСКА
1:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 328.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 27897 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоЮрий Семин
Голы
Федор Чалов42′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Маринату Гильерме
23Хердур Магнуссон
39′
31Мачей Рыбус
78Игорь Дивеев
58′
14Ведран Чорлука
90′
2Мариу Фернандес
27Мурило
98Иван Обляков
20Владислав Игнатьев
8Никола Влашич
59Алексей Миранчук
17Арнор Сигурдссон
19Эдер
9Федор Чалов
6Дмитрий Баринов
5Виктор Васин
33′
7Гжегож Крыховяк
48′
31Звонимир Шарлия
74′
2Дмитрий Живоглядов
56′
7Ильзат Ахметов
84′
9Федор Смолов
29Яка Бийол
17Рифат Жемалетдинов
84′
25Кристиян Бистрович
4′45′
67Роман Тугарев
14Кирилл Набабкин
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты2
8Удары (всего)9
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
19Фолы10
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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