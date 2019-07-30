Кияев: Попросим РФС не назначать Карасева на наши матчи

Источник: РИА "Новости"

Ранее во вторник Кияев сообщил РИА Новости, что «Оренбург» направит жалобу на работу Карасева в РФС после того, как тренерский штаб команды сделает подборку по эпизодам из матча 3-го тура премьер-лиги с петербургским «Зенитом» с соответствующими комментариями и анализом. Также в письмо включены матчи «Оренбурга» с «Краснодаром» (1:1, сезон-2018/19, 5-й тур), с «Томью» (2:1, сезон-2016/17, 24-й тур) и самарскими «Крыльями Советов» (1:1, сезон-2016/17, 26-й тур).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 3, 28.07.2019, 14:00 Оренбург 0 Зенит 2

«В письме отображены матчи “Оренбурга”, в которых Карасев допустил ряд ошибочных решений. Перечислены только ключевые резонансные эпизоды, которые позже действительно были признаны экспертами и футбольными функционерами, в том числе и судьями, как ошибочные. Мы попросим РФС разобраться в сложившейся ситуации. Если у Карасева, обслуживающего международные матчи, не сложились отношения с “Оренбургом”, предлагаем не назначать его на наши матчи», — сказал Кияев по телефону.

Встреча третьего тура чемпионата России с «Зенитом» состоялась в воскресенье в Оренбурге и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Во вторник руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что Карасев допустил две ключевые ошибки, неправильно назначив пенальти в ворота «Оренбурга» и не назначив пенальти в ворота «Зенита». За ошибки Карасеву снижена оценка.

Карасев является арбитром ФИФА. 40-летний рефери с 2008 года в качестве главного судьи провел 172 матча в чемпионатах России.

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