«Спартак» пожелал Самедову успехов во всех начинаниях
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Спартак» пожелал завершившему карьеру Александру Самедову успехов во всех начинаниях.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Спартак» пожелал завершившему карьеру Александру Самедову успехов во всех начинаниях.
Во вторник 35-летний Самедов объявил о решении завершить карьеру игрока. На протяжении карьеры полузащитник выступал за основную команду «Спартака» с 2002 по 2005 год и с 2017 по 2018 год.
«Сегодня о завершении карьеры игрока объявил Александр Самедов. Всего Самедов провел за “Спартак” 109 матчей, забил 15 мячей, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Желаем Александру успехов во всех начинаниях», — говорится в сообщении в микроблоге «красно-белых» в Twitter.