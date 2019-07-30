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17:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» пожелал Самедову успехов во всех начинаниях

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Спартак» пожелал завершившему карьеру Александру Самедову успехов во всех начинаниях.

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Во вторник 35-летний Самедов объявил о решении завершить карьеру игрока. На протяжении карьеры полузащитник выступал за основную команду «Спартака» с 2002 по 2005 год и с 2017 по 2018 год.

«Сегодня о завершении карьеры игрока объявил Александр Самедов. Всего Самедов провел за “Спартак” 109 матчей, забил 15 мячей, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Желаем Александру успехов во всех начинаниях», — говорится в сообщении в микроблоге «красно-белых» в Twitter.

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