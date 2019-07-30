Эксперт: «Спартак» при продаже Фернандо мог руководствоваться fair play

Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Спартак» объявил о переходе полузащитника Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань». За три года бразилец провел в форме «Спартака» 98 матчей и забил 12 голов. В сезоне-2016/17 Фернандо стал чемпионом России. Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, комментируя продажу Зе Луиша в «Порту», отметил, что «это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового fair play».

«Позицию руководства клуба можно и не принимать, но Фернандо уже возрастной футболист, получив такое выгодное предложение от китайцев, скорее всего, “Спартак” решил им воспользоваться и заработать. Наверное, не стоит забывать и о финансовом fair play, о котором говорят в клубе. Будем надеяться, что у селекционной службы есть наметки, кем заменить Фернандо», — сказал Калиниченко РИА Новости по телефону.

«Никогда не был ярым почитателем таланта Фернандо, но в условиях сегодняшнего “Спартака” он был едва ли не единственным человеком, кто мог творить на поле. Теперь остается лишь крайне нестабильный и подверженный травмам Джано Ананидзе, от которого тяжело ждать чего-то сверхъестественного. Очень не хочется думать, что “Спартак” теперь будет играть в линейный футбол или в футбол от обороны. Но другого в отсутствие бразильца я не вижу», — добавил он.

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