Обвиняли в предательстве: как Самедов ушел из футбола

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Известный футболист Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры. В своем инстаграме бывший полузащитник сборной России опубликовал заявление, в котором признался, что уже достиг своей мечты в футболе.

«Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед и добиваться большего!» — написал футболист.

35-летний Самедов также поблагодарил всех причастных к его карьере, включая болельщиков.

«Благодарю всевышнего за предопределенный для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моем сердце!» — сказано в сообщении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0iP6OSJ9i1/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0iP6OSJ9i1/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0iP6OSJ9i1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-30T09:01:56+00:00">30 Июл 2019 в 2:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самедов приобрел широкую известность в российском футболе, успев поиграть сразу за четыре московских клуба. Начинал он профессиональную карьеру в «Спартаке», однако после трех лет в основной команде красно-белых, так и не сумев завоевать место в стартовом составе, перешел в «Локомотив».

В первый приход Самедова в стан «железнодорожников» успеха достичь не получилось. За три года в красно-зеленой футболке он не стал ключевым футболистом и был продан в «Москву». Там Александр регулярно начал появляться в стартовом составе и стал одним из лучших игроков чемпионата России 2009 года.

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Большой успех к Самедову пришел после трансфера в столичное «Динамо». Под руководством Сергея Силкина бело-голубые показали лучший для себя результат за последние годы, заняв четвертое место и пробившись в квалификацию Лиги Европы по итогам сезона-2011/12, а Александр стал лидером команды и ярко проявлял себя.

Это не могло не впечатлить тренера национальной команды Дика Адвоката — свой вызов в сборную России футболист получил как раз во время игры за «Динамо».

Дебютировал за национальную команду Самедов 7 октября 2011 года в матче со сборной Словакии. Однако на чемпионат Европы — 2012 нидерландский специалист его не взял, объяснив это исключительно футбольными причинами, — Самедов не подходил под схему Адвоката.

Его этап выступлений за сборную знаменит еще и громким скандалом с азербайджанскими болельщиками. По отцу Самедов является азербайджанцем, однако многократно отвергал предложения федерации выступать за сборную, ожидая приглашения от России.

В октябре 2013-го Самедова освистали и закидали монетами фанаты Азербайджана в ходе поединка отборочного этапа на чемпионат мира — 2014, а сам футболист в том матче отдал голевую передачу и помог команде одержать победу, которая вывела сборную России на мундиаль.

После легендарного матча с Хорватией в четвертьфинале домашнего чемпионата мира — 2018, в котором национальная команда уступила только по пенальти, Самедов объявил о завершении выступлений за сборную.

Возвращаясь к клубной карьере футболиста, стоит отметить, что во время Евро-2012 Самедов вернулся в московский «Локомотив», где на тот момент было больше перспектив, чем в «Динамо». Четыре сезона Александр был ключевым футболистом «железнодорожников» и даже носил капитанскую повязку.

Дважды с «Локо» он становился обладателем Кубка России и один раз — бронзовым призером чемпионата страны, однако с возвращением в команду Юрия Семина все изменилось.

Во время зимнего трансферного окна 2017-го ходили активные слухи, что Самедов близок к переходу в «Спартак». А в разговоре с Семиным на повышенных тонах футболист признался, что не видит себя в этой команде, за что был отстранен от тренировок, впоследствии окончательно испортив отношения с тренером. Все это привело к переходу ветерана в «Спартак».

В футболке красно-белых Самедов добился наивысшего для себя титула.

Он регулярно играл в стартовом составе и помог команде Массимо Карреры одержать победу в чемпионате России впервые за 16 лет и прервать длившуюся 13 лет серию без трофеев.

Со временем Александр перестал попадать в стартовый состав, и контракт с красно-белыми был разорван по соглашению сторон.

Зимой Самедов на правах свободного агента перешел в самарские «Крылья Советов», впервые в карьере выехав за пределы столицы, и помог команде сохранить прописку в РПЛ.

Многие известные в мире футбола люди прокомментировали завершение Самедовым профессиональной карьеры. Так, итальянец Массимо Каррера, под руководством которого Александр стал чемпионом России в 2017 году, назвал его молчаливым лидером «Спартака», а также верным и честным человеком, пожелав всего самого наилучшего его семье.

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«Самедова я называл просто Сэм. Работал с ним два года и могу сказать, что это настоящий профессионал. Он с уважением относился к выбору тренера и отдавал всего себя команде», — рассказал итальянский специалист Sport24.

Интересно, что сам Самедов уже заявил, что был бы рад стать спортивным директором в родном «Спартаке» и тогда вернул бы на пост главного тренера как раз Карреру, потому что тот давал результат и до сих пор любим болельщиками.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что уже разговаривал с футболистом о завершении его карьеры.

«Думаю, Саша еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать», — отметил наставник главной команды страны, в составе которой Самедов был важным игроком на домашнем чемпионате мира.