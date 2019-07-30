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18:59 (мск), источник: ТАСС

Футболист Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»

ТАСС, 30 июля. Российский защитник Никита Чернов перешел из московского ЦСКА в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Сумма трансфера 23-летнего игрока и срок его контракта с самарским клубом не сообщаются. Соглашение Чернова с ЦСКА действовало до 31 декабря 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чернов прибудет в расположение своей новой команды в среду и будет готовиться к матчу «Крыльев Советов» с московским «Локомотивом» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет 3 августа в Самаре.

Защитник является воспитанником ЦСКА, всего за клуб он провел 20 матчей, дважды став обладателем Суперкубка России (2014, 2018). В прошедшем сезоне Чернов сыграл за ЦСКА 11 встреч. Также на правах аренды он выступал за екатеринбургский «Урал» (14 матчей) и красноярский «Енисей» (33 матча, один забитый мяч).

В составе сборной России Чернов дебютировал в июне 2015 года, не сыграв до этого ни одной встречи в РПЛ. За национальную команду футболист провел два матча, он принял участие в товарищеской встрече против сборной Белоруссии (4:2) и отборочной игре к чемпионату Европы 2016 года против сборной Австрии (0:1), выйдя на замену в начале встречи. Также он стал серебряным призером чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет (2015).

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