СМИ: Футболист «Спартака» Адриано в ближайшее время может перейти в «Палмейрас»

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что трансфер находится на стадии оформления документов, о переходе 32-летнего бразильца может быть объявлено в ближайшее время. Планируется, что форвард подпишет с «Палмейрасом» контракт на четыре года.

Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за бразильский «Интернасьонал», украинский «Шахтер» и итальянский «Милан». Во вторник «Спартак» объявил о переходе в китайский «Бэйцзин Гоань» бразильского полузащитника Фернандо.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка, в субботу команда на выезде уступила новичку Российской премьер-лиги «Тамбову» со счетом 0:2.

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