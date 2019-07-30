Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Маккаби Тель-Авив
ЧФР
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Нымме Калью
Селтик
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ
Сутьеска
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фероникели
Слован Бр
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дюделанж
Шкендия
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Линколн
Арарат-Армения
12
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПСВ
Футбол. Еврокубки
21:00
Валлетта
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
18:45
Судува
Тре Пенне
50
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
19:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Спартака» Адриано в ближайшее время может перейти в «Палмейрас»

ТАСС, 30 июля. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Луис Адриано может перейти в бразильский «Палмейрас». Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Жиан Одди.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что трансфер находится на стадии оформления документов, о переходе 32-летнего бразильца может быть объявлено в ближайшее время. Планируется, что форвард подпишет с «Палмейрасом» контракт на четыре года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за бразильский «Интернасьонал», украинский «Шахтер» и итальянский «Милан». Во вторник «Спартак» объявил о переходе в китайский «Бэйцзин Гоань» бразильского полузащитника Фернандо.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка, в субботу команда на выезде уступила новичку Российской премьер-лиги «Тамбову» со счетом 0:2.

Смотрите также: Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Обвиняли в предательстве: как Самедов ушел из футбола
Чемпион мира должен завтра подписать контракт со «Спартаком»
СМИ: «Зенит» договорился с игроком «Барселоны» по контракту
СМИ: «Кристал Пэлас» предложил 14 млн фунтов за игрока ЦСКА
Российский защитник перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь