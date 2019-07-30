СМИ: «Зенит» договорился с Малкомом по личному контракту

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Малкому зарплату в размере 6,5 миллиона евро за сезон. С «Барселоной» петербургский клуб продолжает переговоры, «сине-бело-голубые» предложили каталонцам 39 миллионов евро + бонусы за успешное выступление игрока.

Малком перешел в «Барселону» из французского «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро. В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.