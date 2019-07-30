Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Маккаби Тель-Авив
ЧФР
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Нымме Калью
Селтик
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ
Сутьеска
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фероникели
Слован Бр
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дюделанж
Шкендия
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Линколн
Арарат-Армения
12
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПСВ
Футбол. Еврокубки
21:00
Валлетта
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
18:45
Судува
Тре Пенне
50
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Зенит» договорился с Малкомом по личному контракту

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» согласовал условия личного контракта с нападающим испанской «Барселоны» Малкомом, сообщает журналистка испанской радиостанции COPE Елена Кондис Эдо.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Малкому зарплату в размере 6,5 миллиона евро за сезон. С «Барселоной» петербургский клуб продолжает переговоры, «сине-бело-голубые» предложили каталонцам 39 миллионов евро + бонусы за успешное выступление игрока.

Малком перешел в «Барселону» из французского «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро. В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба сказал, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ему ответил
У жены Мамаева отобрали деньги от продажи автомобиля
Обвиняли в предательстве: как Самедов ушел из футбола
Чемпион мира должен завтра подписать контракт со «Спартаком»
СМИ: «Кристал Пэлас» предложил 14 млн фунтов за игрока ЦСКА
Российский защитник перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо
СМИ: Футболист «Спартака» близок к переходу в «Палмейрас»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь