«Рубин» потроллил «Зенит» из-за трансфера Алексея Сутормина
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Казанский «Рубин» представил новичков казанской команды, устроив шоу в центре города.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Казанский «Рубин» представил новичков казанской команды, устроив шоу в центре города.
Примечательно, что помимо новых игроков участие в церемонии принял и Алексей Сутормин, сделанный из картона.
Сутормин в межсезонье перешел из «Оренбурга» в «Рубин», но, пробыв в команде всего десять дней, отправился в расположение «Зенита», подписав трехлетний контракт.
«Зенит» и «Рубин» встретятся в чемпионате России в рамках десятого тура РПЛ в сентябре.