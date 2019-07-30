«Рубин» потроллил «Зенит» из-за трансфера Алексея Сутормина

Примечательно, что помимо новых игроков участие в церемонии принял и Алексей Сутормин, сделанный из картона.

Сутормин в межсезонье перешел из «Оренбурга» в «Рубин», но, пробыв в команде всего десять дней, отправился в расположение «Зенита», подписав трехлетний контракт.