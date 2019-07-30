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20:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» потроллил «Зенит» из-за трансфера Алексея Сутормина

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Казанский «Рубин» представил новичков казанской команды, устроив шоу в центре города.

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Примечательно, что помимо новых игроков участие в церемонии принял и Алексей Сутормин, сделанный из картона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сутормин в межсезонье перешел из «Оренбурга» в «Рубин», но, пробыв в команде всего десять дней, отправился в расположение «Зенита», подписав трехлетний контракт.

«Зенит» и «Рубин» встретятся в чемпионате России в рамках десятого тура РПЛ в сентябре.

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