В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Журналисты напомнили Медведеву о конфликте, который возник в клубе после переезда форварда Халка в 2012 году. Из-за высокой зарплаты бразильца в конфликт с руководством вступили российские игроки «Зенита», в частности, полузащитник Игорь Денисов, позднее покинувший команду.

«У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян», — сказал Медведев. Он заметил, что Малком в случае перехода в «Зенит» быстро вольется в состав. «Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки», — продолжил гендир клуба. Отдельно он подчеркнул, что зарплата Малкома не будет слишком высокой. «Он будет получать на уровне нынешних лидеров “Зенита”», — заявил Медведев.

О переговорах «Зенита» и «Барселоны» по поводу Малкома стало известно 29 июля. Испанская Marca отмечала, что каталонцы рассчитывают продать бразильца не менее чем за 40 миллионов евро. Медведев в тот же день подтвердил, что российский клуб действительно заинтересован в форварде, однако платить за него 40 миллионов не собирается.