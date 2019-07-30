Шаронов: Игроки «Рубина» рады, что дали людям эмоции, которые нельзя купить

Источник: РИА "Новости"

«Рубин», набравший семь очков в трех стартовых турах РПЛ, во вторник провел презентацию новичков команды перед болельщиками.

«Радость болельщиков — это реакция на те игры, которые мы провели. Люди зарядились эмоциями, которые невозможно купить ни за какие деньги. Мы рады, что их подарили, потому что футбол — это игра номер один. Хотим двигаться в этом же направлении», — сказал Шаронов журналистам.

«Я вам обещаю, что на футбольном поле не будет ни одного игрока, который будет равнодушен к тому, что происходит там. Мы вам будем дарить эти эмоции, но для игроков, которые выходят на поле и отдают эмоции, нужна обратная связь», — отметил тренер казанцев.

Перед игрой «Рубина» с грозненским «Ахматом» в рамках третьего тура РПЛ организаторы вместо футбольного гимна включили композицию рок-группы Nirvana.