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21:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шаронов: Игроки «Рубина» рады, что дали людям эмоции, которые нельзя купить

КАЗАНЬ, 30 июл — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Тренер футболистов казанского «Рубина» Роман Шаронов заявил, что рад положительной реакции болельщиков команды на успешный старт в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин», набравший семь очков в трех стартовых турах РПЛ, во вторник провел презентацию новичков команды перед болельщиками.

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«Радость болельщиков — это реакция на те игры, которые мы провели. Люди зарядились эмоциями, которые невозможно купить ни за какие деньги. Мы рады, что их подарили, потому что футбол — это игра номер один. Хотим двигаться в этом же направлении», — сказал Шаронов журналистам.

«Я вам обещаю, что на футбольном поле не будет ни одного игрока, который будет равнодушен к тому, что происходит там. Мы вам будем дарить эти эмоции, но для игроков, которые выходят на поле и отдают эмоции, нужна обратная связь», — отметил тренер казанцев.

Перед игрой «Рубина» с грозненским «Ахматом» в рамках третьего тура РПЛ организаторы вместо футбольного гимна включили композицию рок-группы Nirvana.

«Для меня песня Nirvana перед началом матча с “Ахматом” стала сюрпризом. Музыка — это музыка, на первом месте для меня футбол. Было приятно. Не знаю, как это на игроков повлияло. Атмосфера меня порадовала», — признался Шаронов.

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