ЦСКА и «Зенит» борются за игрока «Уфы», которого почти никто не знает
Инсайды и детали переговоров двух
Инсайды и детали переговоров двух
Данил Круговой — 21-летний левый защитник «Уфы», который является воспитанником «Зенита». В «Уфу» пришёл в 2018 году, провёл за основной состав девять матчей, забил один гол. Сейчас восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости. Считается одним из самых перспективных левых защитников России.
«Зенит» хочет вернуть воспитанника, потому что,
ЦСКА испытывает проблемы на позиции левого защитника. Георгий Щенников ещё два месяца будет восстанавливаться после перелома лодыжки, Наир Тикнизян не показывает того роста, которого от него все ждут, а Магнуссон больше привык играть центрального защитника. К тому же Гончаренко знаком с Круговым по работе в «Уфе». И ЦСКА любит подписывать молодых игроков.
ЦСКА давно обсуждает возможное подписание Кругового с «Уфой». Изначально основным вариантом являлся не прямой, но обмен, при котором в «Уфу» на правах аренды с выкупом отправился бы Тикнизян, а в обратном направлении в аренду с выкупом отправился бы Круговой. Но, по моей информации, сейчас «Уфа» отказалась от приобретения Тикнизяна, поэтому сделка усложняется.
«Зенит» же гораздо более конкретен. Питерский клуб уже сделал предложение «Уфе», которое башкирский клуб принял. Речь о сумме в 1 млн евро, которая может возрасти до 2 млн евро при выполнении определённых условий. Если трансфер состоится, то Круговой остаток нынешнего сезона проведёт на правах аренды в «Уфе», а в следующем сезоне переедет в Питер. Сейчас «Зениту» осталось договориться с футболистом.
Сам Круговой очень хотел бы оказаться в ЦСКА. В интервью порталу «Спорт день за днём» в марте он говорил следующее: «Из
Но на данный момент ситуация такая, что Кругового убедят вернуться в питерский клуб. Чтобы Данил перешёл в ЦСКА, «армейцам» нужно сделать официальное предложение, но пока этого нет. Поэтому всё идёт к тому, что «Зениту» опять придётся заплатить за то, чтобы вернуть своего воспитанника.