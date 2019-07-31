Забил Акинфееву, стал капитаном и подвергся критике. Как бывший форвард «Астаны» играет в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В «Астане» Джордже всегда котировали ниже Джуниора Кабананги и это не совсем нравилось сербскому форварду. Он мог уехать из Казахстана прямиком в Лос-Анджелес, но трансфер Златана Ибрагимовича спутал все карты и оправил Деспотовича в бывшую казахскую столицу, а ныне простой российский город Оренбург.

Там Джордже встретил одного из самых интересных и современных российских тренеров Владимира Федотова и тренера-аналитика Евгения Шевелева, который прекрасно знаком с казахстанским футбол, поскольку работал в нашей национальной сборной, когда ее возглавлял Юрий Красножан и Талгат Байсуфинов.

В прошлом сезоне РПЛ Джордже отыграл 23 матча, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи. Серба стали называть специалистом по московским командам, поскольку три гола он оформил в играх с «Локомотивом», «Динамо» и ЦСКА.

Федотов хвалил серба и отмечал в интервью Sports.ru следующее:

«Деспотович хорошо борется за мяч, неплохо владеет левой ногой. Мы довольны его игрой. Он цепляется за мячи, подыгрывает, сам угрожает воротам».

В межсезонье у «Оренбурга» произошла тотальная перестройка, команду покинули ключевые игроки, Деспотович один из тех, кто остался. В итоге одна из команд-открытий прошлого сезона проиграла три матча на старте чемпионата 2019/20. Деспотович при этом забил в дебютной игре с «Ростовом», с перевязанной головой он вколотил мяч в сетку, но на большее «Оренбург» не хватило.

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Вскоре команда Джордже вновь проиграла, на сей раз ЦСКА, но могла спастись именно благодаря сербу. Тут важна предыстория, в прошлом сезоне нападающий «Оренбурга» принес своему клубу сенсационную победу над армейцами, забив шикарный гол в дальнюю девятку.

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В этом сезоне ЦСКА взял реванш, а Игорь Акинфеев поправил личную статистику в противостоянии с Деспотовичем, совершив магический сейф на последних секундах игры.

Серб оценил спасение капитана ЦСКА, а после игры признался в следующем:

«Лучший человек и один из лучших вратарей в мире! Три месяца назад спрашивал у него футболку, и тогда после игры он забыл, но сегодня перед игрой отдал. Он такая легенда, спасибо! И сегодня в конце вытащил команду и сделал счет между нами один-один. Браво!».

В недавней игре с «Зенитом» Деспотович и вовсе сыграл в качестве капитана «Оренбурга» после того как заменили Андрея Малых. Джордже снова не забил, хотя имел отличный момент.

За нереализацию таких эпизодов игрока уже начинают критиковать в России, в частности комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин: «Как Деспотович не забивает такие мячи?! Акинфеев с Луневым, конечно, красавцы, но у балканца беда с реализацией с прошлого сезона».

Отметим, что в ближайшем туре чемпионата России «Оренбург» сыграет «Ахматом» на выезде.