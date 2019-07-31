Семин считает, что «Локомотиву» нужны как минимум три новых футболиста

«Я тоже жду [трансферов], идеально было бы усиление в среднюю линию, в линию обороны и линию атаки по одному игроку. По вратарской позиции вопросов нет, новый контракт с Маринато Гилерме заключен, — сказал Семин. — В связи с тем, что дальше пойдет очень сложный календарь, увеличится количество игр, поэтому нам хотелось бы, чтобы группа игроков, которая может успешно играть, была увеличена. Но если нет, значит будем использовать тот резерв, который у нас есть, будем доверять совсем молодым ребятам, в этих тяжелых матчах они будут себя проявлять, а как они себя проявят, это достаточно сложный вопрос, предугадать сложно».