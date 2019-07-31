Семин: Место Смолова в основном составе «Локомотива» зависит от его кондиций

Источник: РИА "Новости"

Смолов вышел в основном составе на матч за Суперкубок России против санкт-петербургского «Зенита» (3:2), где отметился голом и результативной передачей. На игры чемпионата России против казанского «Рубина» (1:1), «Тамбова» (2:1) и ЦСКА (0:1) форвард выходил на замену во втором тайме.

«Смолов играл в Суперкубке России, играл достаточно хорошо. После Суперкубка у него было повреждение, он долгое время не тренировался. Сейчас он работает в общей группе, все зависит от него, будут хорошие кондиции — значит будет играть больше времени и постоянно», — отметил специалист.

«[Бенедикт] Хёведес и [Соломон] Кверквелия занимаются в общей группе, но есть еще определенные проблемы, связанные с тем, что подготовительный этап они провели не полностью, они должны догнать по физическому состоянию общую группу. У [Дмитрия] Живоглядова есть повреждение после ЦСКА, сегодня он не тренируется», — добавил Семин.