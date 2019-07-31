«Спартак» поблагодарил Луиса Адриано, перешедшего в «Палмейрас»

«ФК “Спартак-Москва” благодарит игрока за вклад в победы последних лет и желает успехов в новом клубе», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

Луис Адриано выступал в составе «красно-белых» с начала 2017 года. С тех пор он провел за российскую команду 79 матчей и забил 25 голов, стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.