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12:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» поблагодарил Луиса Адриано, перешедшего в «Палмейрас»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» поблагодарил перешедшего в бразильский «Палмейрас» нападающего Луиса Адриано и пожелал ему удачи в новой команде.

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Во вторник «Палмейрас» подтвердил трансфер 32-летнего бразильского форварда из «Спартака».

«ФК “Спартак-Москва” благодарит игрока за вклад в победы последних лет и желает успехов в новом клубе», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

Во время загрузки произошла ошибка.

Луис Адриано выступал в составе «красно-белых» с начала 2017 года. С тех пор он провел за российскую команду 79 матчей и забил 25 голов, стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

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