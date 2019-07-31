Крыховяк: Не думал о получении российского гражданства

«Еще не думал о получении российского гражданства. Я на тренировке только пять часов, для меня важно, что я могу говорить на русском языке. Сейчас я могу говорить с игроками. Это очень важно, не все игроки говорят на английском. Всего знаю четыре с половиной языка, русский наполовину. Учу русский раз в неделю, говорю каждый день. Русскую литературу пока не читаю», — сказал Крыховяк журналистам.