Крыховяк: Не думал о получении российского гражданства

Двадцатидевятилетний игрок сборной Польши выступает за «Локомотив» с лета 2018 года.
«Еще не думал о получении российского гражданства. Я на тренировке только пять часов, для меня важно, что я могу говорить на русском языке. Сейчас я могу говорить с игроками. Это очень важно, не все игроки говорят на английском. Всего знаю четыре с половиной языка, русский наполовину. Учу русский раз в неделю, говорю каждый день. Русскую литературу пока не читаю», — сказал Крыховяк журналистам.
После трех туров чемпионата России в активе «Локомотива» четыре набранных очка. В субботу железнодорожникам предстоит выездная игра в Самаре с местными «Крыльями Советов». В предыдущем туре «Локомотив» в гостях уступил московскому ЦСКА — 0:1.
«Мне нравится играть с (Дмитрием) Бариновым в центре полузащиты. Он очень хороший игрок. Он бегает и бьется больше остальных, это хорошо для команды. Мы могли играть лучше против ЦСКА, а нанесли всего один удар за матч», — добавил футболист.