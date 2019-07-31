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12:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Крыховяк: Не думал о получении российского гражданства

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Михаил Гончаров. Польский футболист московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что не думал о получении российского гражданства, хотя активно изучает русский язык.

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Источник: Reuters

Двадцатидевятилетний игрок сборной Польши выступает за «Локомотив» с лета 2018 года.

«Еще не думал о получении российского гражданства. Я на тренировке только пять часов, для меня важно, что я могу говорить на русском языке. Сейчас я могу говорить с игроками. Это очень важно, не все игроки говорят на английском. Всего знаю четыре с половиной языка, русский наполовину. Учу русский раз в неделю, говорю каждый день. Русскую литературу пока не читаю», — сказал Крыховяк журналистам.

После трех туров чемпионата России в активе «Локомотива» четыре набранных очка. В субботу железнодорожникам предстоит выездная игра в Самаре с местными «Крыльями Советов». В предыдущем туре «Локомотив» в гостях уступил московскому ЦСКА — 0:1.

«Мне нравится играть с (Дмитрием) Бариновым в центре полузащиты. Он очень хороший игрок. Он бегает и бьется больше остальных, это хорошо для команды. Мы могли играть лучше против ЦСКА, а нанесли всего один удар за матч», — добавил футболист.

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