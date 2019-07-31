Тихонов заявил, что трансферная политика ФК «Спартак» не приведет ни к чему хорошему

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Летом «Спартак» покинули семь игроков — клуб расстался с защитниками Сальваторе Боккетти и Дмитрием Комбаровым, полузащитниками Фернандо, Софьяном Ханни и Денисом Глушаковым, а также нападающими Зе Луишем и Луисом Адриано.

«Клуб потерял футболистов основного состава, которые определяли игру команды, я не знаю, как “Спартак” будет действовать дальше, — сказал Тихонов. — Если у клуба были именно такие планы на трансферную политику, то надо будет смотреть на результаты в дальнейшем. Но сейчас трансферная кампания идет не в лучшую сторону и не приведет ни к чему хорошему».

Тихонов поделился мнением о возвращении в «Спартак» из аренды в тульском «Арсенале» Зелимхана Бакаева и приобретении у «Ростова» Резиуана Мирзова, который также провел прошлый сезон в Туле. Это хорошо, что Бакаев — воспитанник «Спартака». Но играть в «Арсенале» и играть в «Спартаке» — это две большие разницы. В матче с «Сочи» он мне не понравился, в игре против «Ростова» неплохо выглядел в первом тайме. Там есть еще Мирзов, который тоже будет пытаться играть в основном составе, не факт, что ему это удастся, — сказал Тихонов.