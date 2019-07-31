Тихонов: «Спартак» не будет претендовать на призовые места в РПЛ сезона-2019/20

«Нет никаких предпосылок для того, чтобы “Спартак” стал призером. Посмотрите на ЦСКА, “Локомотив”, “Зенит”, “Краснодар”, эти команды являются главными конкурентами красно-белых, и в данный момент они стабильнее и сильней», — сказал Тихонов.