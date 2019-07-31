Тихонов: «Спартак» не будет претендовать на призовые места в РПЛ сезона-2019/20
МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский футбольный клуб «Спартак» не сможет подняться выше четвертого места по итогам сезона-2019/20 Российской
МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский футбольный клуб «Спартак» не сможет подняться выше четвертого места по итогам сезона-2019/20 Российской
После трех туров нынешнего сезона чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место, набрав четыре очка.
«Нет никаких предпосылок для того, чтобы “Спартак” стал призером. Посмотрите на ЦСКА, “Локомотив”, “Зенит”, “Краснодар”, эти команды являются главными конкурентами
По итогам сезона-2018/19 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Клуб завоевал право на участие в третьем квалификационном раунде Лиге Европы, в котором сыграет против швейцарского «Туна» (матчи пройдут 8 и 15 августа).