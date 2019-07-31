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14:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Зенит» и «Барселона» договорились о переходе Малкома за 40 млн евро

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Петербургский «Зенит» и испанская «Барселона» договорились о переходе бразильского футболиста Малкома за 40 миллионов евро, сообщает Marca.

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Помимо фиксированной суммы «Барселона» также может получить пять миллионов евро в качестве бонуса за успешное выступление 22-летнего форварда за «Зенит». Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» согласовали условия личного контракта с Малкомом, предложив ему зарплату в размере 6,5 миллиона евро за сезон.

Малком перешел в «Барселону» из французского «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро. В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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