СМИ: «Зенит» и «Барселона» договорились о переходе Малкома за 40 млн евро

Помимо фиксированной суммы «Барселона» также может получить пять миллионов евро в качестве бонуса за успешное выступление 22-летнего форварда за «Зенит». Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» согласовали условия личного контракта с Малкомом, предложив ему зарплату в размере 6,5 миллиона евро за сезон.