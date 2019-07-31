Суд определил порядок встреч Глушакова с детьми
Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказала, когда бывший муж Дарьи, полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, имеет право общаться со своими детьми.
Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказала, когда бывший муж Дарьи, полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, имеет право общаться со своими детьми.
«В настоящий момент у Дениса есть право общаться с детьми по первым и третьим неделям каждые вторник и четверг с 18:00 до 20:00. Когда младшей дочери исполнится три года, то есть в декабре, у него будет право дополнительно по чётным неделям забирать детей с 18:00 пятницы до 18:00 воскресенья.
Также суд дал ему право проводить с ними новогодние каникулы каждый чётный год, получается, в следующем году это право может быть реализовано. Ещё он может провести с детьми один летний месяц по договорённости с матерью детей. Суд не указал, где такое общение должно происходить. Если договорённость не достигнута, оно может быть с 15 июля по 15 августа. Помимо этого у Дениса есть право присутствовать не менее трёх часов на днях рождения детей и общаться с ними в свой день рождения не менее четырёх часов. Дарья никогда не препятствовала общению Глушакова с детьми. В ходе судебного заседания мы предоставили подтверждение фото- и видеокамер, установленных в квартире. Там отчётливо видны дата и время, когда Денис посещал детей. В этом нет секрета, у него есть свой ключ, а охрана его пропускает. Он общается довольно регулярно по мере своего желания и возможностей, ведь сейчас он играет в грозненском «Ахмате», и есть логистические проблемы. Оба родителя должны учитывать мнение детей, и оно будет оказывать влияние на график, который определил суд. Чем старше будут дети, тем более возможны будут изменения в графике. Не так давно Денис и Дарья обсудили