«Спартак» распродает лидеров — и это правильно. Но делает это слишком поздно

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Потратьте 5 минут, прежде чем поставить дизлайк.

За последние полгода «Спартак» пережил уже две глобальные распродажи. Зимой-весной ушли Еременко, Попов, Самедов (Ананидзе и Роша — в аренду), летом — Глушаков, Комбаров, Ханни, Зе Луиш, Боккетти. Но продать за один день еще двух игроков основы — Адриано и Фернандо — это уже выход на новый уровень.

В комментариях к новостям и в соцсетях сразу началась истерика с доводами «Федун распродал весь состав», «Кто теперь будет играть?», «Где новички?». Эти претензии излишни, особенно на фоне требований избавиться от тех, кого серьезная часть спартаковского движа называла «балластом». Задавать нужно другие вопросы.

Почему продают лидеров?

Для начала давайте разберемся, а лидеров ли продает «Спартак» и были ли вообще ведущие игроки у этой команды в конце прошлого сезона? Разве что Георгий Джикия, но его никуда продавать не собираются. Фернандо, Адриано, Ханни, Зе Луиш были сильными по меркам РПЛ исполнителями, реальными игроками старта, но у каждого из них были проблемы с мотивацией.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bq7ELXglBKP/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bq7ELXglBKP/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bq7ELXglBKP/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Luiz Adriano #12 (@luizadrianinho)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-03T11:06:30+00:00">3 Дек 2018 в 3:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На фоне регресса Зобнина держать на поле плохо отрабатывающего в обороне Фернандо — самоубийство (не зря Кононов так часто двигал его на позицию десятки). Адриано сбавил по всем ключевым показателям — от числа ударов и заканчивая передачами под удар, Ханни не вписывался ни в какую формацию, Зе Луиш давно горел желанием попробовать себя в другой лиге. Комбарова, Боккетти и Глушакова оставляем за скобками, так как все трое под конец спартаковской карьеры все реже попадали в старт.

Как итог — «Спартак» прощается с уже немотивированными или не тянущими уровень игроками, которые не будут прогрессировать. Это как с ремонтом машины, у которой сломался мотор. Прежде, чем поставить новый, нужно вытащить старый. Сказать спасибо за отъезженные тысячи километров и заменить.

А вот какого качества будет новый мотор — для «Спартака» куда более интересный вопрос.

Почему с лидерами расстались так поздно?

Главная претензия к Федуну и селекционному отделу «Спартака» — почему нельзя было озаботиться обновлением команды раньше. Например, прошлой зимой. Здесь однозначный ответ дать непросто, но можно предположить, что зимой пристроить своих футболистов в другие клубы просто трудно, чем по окончании сезона летом. А приобрести лидеров за адекватную сумму — еще сложнее. Потому зимой расстались с теми, с кем смогли, а летом просто поступили выгодные предложения по Ханни, Зе Луишу, Адриано и Фернандо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BWi8f10F9-s/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWi8f10F9-s/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BWi8f10F9-s/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Fernando Lucas Martins. ?? (@ofernando17)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-14T23:49:44+00:00">14 Июл 2017 в 4:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не забываем и про даты прихода Томаса Цорна — конец апреля. Наверняка у Федуна или совета директоров давно зрела идея заменить селекционный отдел еще давно, потому вряд ли стоило ожидать топ-трансферов зимой, до прихода новой команды, отвечающей за переходы.

Почему топ-игроки не пришли до сих пор?

Можно ли было устроить перезагрузку состава в июне, чтобы дать Кононову сыграть команду на сборах? Можно, но тоже очень сложно. Да, в РПЛ сроки трансферного окна приблизительно синхронизированы с главными европейскими лигами, но в Европе абсолютное большинство чемпионатов стартует намного позднее, чем РПЛ. Первый тур чемпионата России был сыгран 13 июля, АПЛ стартует 9 августа, Бундеслига и Ла Лига — 16-го, Серия А — вообще 25-го. Клубы из этих лиг могут себе позволить себе вести переговоры дольше, чем команды РПЛ.

Следовательно, и расставаться с условными Шюррле, Ларссоном и Тилом они будут позже, пока не найдут им адекватную замену или не выторгуют сумму побольше. Их ничего не торопит, а вот «Спартак» вынужден подстраиваться под европейские клубы, при этом уже вовсю рубясь в чемпионате. Кононов наигрывал другой состав на сборах, это правда, но тут претензии предъявлять не имеет смысла, просто реалии трансферного окна и чемпионата в России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByIppEUCqWA/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByIppEUCqWA/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByIppEUCqWA/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Andre Schürrle (@andreschuerrle)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-31T17:23:45+00:00">31 Май 2019 в 10:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пришли интересные предложения по Адриано, Фернандо и другим — их приняли, пока потенциальные покупатели не переключились на другие кандидатуры. Забрать приличных игроков из Европы на самом старте трансферного окна за адекватные деньги почти нереально. Эти команды могут себе позволить тянуть с продажей и торговаться до последнего, «Спартаку» и другим российским клубам приходится играть по их правилам.

За что Федуну можно предъявлять претензии?

Не так давно Леонид Федун дал большое интервью «Чемпионату». Открыв две его части, можно нажать на F4 и вбить «новая команда». Появляются две цитаты.

Понял, что с Каррерой у «Спартака» нет будущего, когда мы потеряли кубок и серебро. В мае 2018-го, решил дать еще шанс. Все-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки. В 2017-м у нас был фарт, потом он закончился. Пришло время формировать новую команду. А этот процесс превратился в истерику. Леонид Федун.

Кононов не бог, он пришел в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин — когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Леонид Федун.

Летом 2018 для «формирования новой команды», которое превратилось в истерику, были приобретены Жиго, Умяров и Глушенков. На фоне ухода Промеса — просто цирк. Сейчас же «Спартак» продает половину состава, избавляется от тех, кто был неугоден Каррере, и готовится набирать действительно новую команду. Почему этого нельзя было сделать тогда, с тренером, имевшим безграничную поддержку фанатов?

Что на выходе

Сейчас у руля разобранной машины без мотора сидит пилот, которого троллят пиджаками и прямо во время матчей призывают самому уйти в отставку. «Спартак» правильно делает, что обновляет команду и избавляется от немотивированных лидеров, этой команде нужна полная перезагрузка.

Но сложилось так, что даже с потенциальным приходом Шюррле, Тила, Ларссона и крутого опорника на замену Фернандо «Спартак» с огромной долей вероятности сольет этот сезон в унитаз. Дальнейший сценарий легко предугадать. После проваленного сезона Кононов отправится на выход, Федун найдет другого тренера, которому потребуются новые перестройки, и все начнется сначала.

«Спартак» уже потерял этот сезон, со сменой тренера в его середине или после рискует потерять и следующий. Оставит Кононова — риски останутся. И теперь непонятно — предъявлять ли претензии Кононову, которому придется строить новую команду прямо по ходу сезона и как оценивать его работу в мае 2020-го?

Эта история — не о перезагрузке команды, а о том, как важно делать ее вовремя.