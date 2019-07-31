Гендиректор «Зенита» считает высокими шансы на переход в клуб футболиста Малкома

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В среду Медведев принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. В рамках соглашения у клуба и Эрмитажа запланирован ряд совместных мероприятий для популяризации изобразительного искусства, а также проектов музея, спорта и здорового образа жизни. Одним из первых проектов станет благотворительная акция «Синий квадрат», в ходе которой игроки клуба напишут вариации на картину Казимира Малевича «Черный квадрат». Затем работы игроков будут проданы на благотворительном аукционе.

«Я думаю, что исключение мы делать не будем, в том числе для новых игроков», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, кто будет рисовать картины.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что «Зенит» и «Барселона» договорились о трансфере 22-летнего Малкома за €40 млн, еще €5 млн испанский клуб сможет получить в виде бонусов. Контракт нападающего с петербуржцами будет рассчитан до лета 2024 года.

«Если он [Малком] приедет, то и его работу придется выставить. Я думаю, что шансы на это очень велики», — отметил гендиректор «Зенита».