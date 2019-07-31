Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:45
Копенгаген
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:45
Чукарички
Мольде
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
16:28 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита» считает высокими шансы на переход в клуб футболиста Малкома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Вероятность того, что нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Малкома продолжит карьеру в российском «Зените», очень велика. Об этом журналистам рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В среду Медведев принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. В рамках соглашения у клуба и Эрмитажа запланирован ряд совместных мероприятий для популяризации изобразительного искусства, а также проектов музея, спорта и здорового образа жизни. Одним из первых проектов станет благотворительная акция «Синий квадрат», в ходе которой игроки клуба напишут вариации на картину Казимира Малевича «Черный квадрат». Затем работы игроков будут проданы на благотворительном аукционе.

Читайте также
СМИ: «Зенит» и «Барселона» договорились о переходе Малкома за 40 млн евро

«Я думаю, что исключение мы делать не будем, в том числе для новых игроков», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, кто будет рисовать картины.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что «Зенит» и «Барселона» договорились о трансфере 22-летнего Малкома за €40 млн, еще €5 млн испанский клуб сможет получить в виде бонусов. Контракт нападающего с петербуржцами будет рассчитан до лета 2024 года.

«Если он [Малком] приедет, то и его работу придется выставить. Я думаю, что шансы на это очень велики», — отметил гендиректор «Зенита».

Малком выступает за «Барселону» с лета 2018 года. В дебютном сезоне в составе испанского клуба он принял участие в 24 матчах в разных турнирах, забив четыре мяча и сделав две голевые передачи. Предыдущими клубами игрока были бразильский «Коринтианс» и французский «Бордо».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Спартак» распродает лидеров — и верно делает. Но потерял сезон
У «Зенита» появился соперник в борьбе за нападающего «Барселоны»
«Спартак» поблагодарил Луиса Адриано, перешедшего в «Палмейрас»
Определен лучший игрок июля в РПЛ, опередивший Дзюбу
Тихонов негативно высказался о трансферной политике ФК «Спартак»
Тренер: Украинский футболист не переходит в ЦСКА
«Хочу поменяться местами с шахтером». Он выиграл ЧМ с рекордом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь