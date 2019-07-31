Соболев обошел Дзюбу в борьбе за звание лучшего игрока июля в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В финальную пятерку, которую выбирали эксперты, вошли Соболев, нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин и игроки «Ростова» полузащитник Алексей Ионов и нападающий Элдор Шомуродов.

Вконтакте

По итогам анонимного опроса болельщиков победил Соболев, за которого проголосовали 38,1% респондентов, вторым стал Дзюба (37,82%). Далее следуют Дюпин (10,74%), Шомуродов (8,42%) и Ионов (4,93%). В голосовании приняли участие 77 503 человека.

Соболев в уходящем месяце в трех матчах РПЛ забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Смотрите также: «Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»