Соболев обошел Дзюбу в борьбе за звание лучшего игрока июля в РПЛ
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской
В финальную пятерку, которую выбирали эксперты, вошли Соболев, нападающий
По итогам анонимного опроса болельщиков победил Соболев, за которого проголосовали 38,1% респондентов, вторым стал Дзюба (37,82%). Далее следуют Дюпин (10,74%), Шомуродов (8,42%) и Ионов (4,93%). В голосовании приняли участие 77 503 человека.
Соболев в уходящем месяце в трех матчах РПЛ забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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