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17:57 (мск), источник: ТАСС

МВД просит перенести матч «Спартак» — «Динамо» из-за запланированного на 3 августа митинга

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичная полиция обратилась к руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) с просьбой перенести матч четвертого тура премьер-лиги между футбольными командами «Спартак» — Динамо, который должен состояться 3 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Источник: РИА "Новости"

«Начальник столичного главка Олег Баранов направил письмо с предложением рассмотреть вариант переноса игры на другую дату», — сказал собеседник агентства.

По его словам, одной из причин указана запланированная акция представителей оппозиции, которая, как ожидается, пройдет 3 августа в Москве.

«Обеспечение правопорядка на футбольном матче отнимает у сотрудников столичной много сил и средств. С учетом запланированной акции сил гарнизона московской полиции может не хватить и придется задействовать приданные силы из ближайших регионов», — сказал источник.

По его словам, в настоящий момент окончательное решение об отмене или переносе матча пока не принято. В то же время источник отметил, что руководство РПЛ категорически против переноса или отмены матча.

Матч четвертого тура премьер-лиги «Спартак» — «Динамо» запланирован на 19:00 мск 3 августа.

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