МВД просит перенести матч «Спартак» — «Динамо» из-за запланированного на 3 августа митинга
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичная полиция обратилась к руководству Российской
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичная полиция обратилась к руководству Российской
«Начальник столичного главка Олег Баранов направил письмо с предложением рассмотреть вариант переноса игры на другую дату», — сказал собеседник агентства.
По его словам, одной из причин указана запланированная акция представителей оппозиции, которая, как ожидается, пройдет 3 августа в Москве.
«Обеспечение правопорядка на футбольном матче отнимает у сотрудников столичной много сил и средств. С учетом запланированной акции сил гарнизона московской полиции может не хватить и придется задействовать приданные силы из ближайших регионов», — сказал источник.
По его словам, в настоящий момент окончательное решение об отмене или переносе матча пока не принято. В то же время источник отметил, что руководство РПЛ категорически против переноса или отмены матча.
Матч четвертого тура