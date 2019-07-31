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18:03 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Шюррле

ТАСС, 31 июля. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании арендного соглашения с немецким нападающим дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Источник: AP 2019

Соглашение с 28-летним футболистом заключено до окончания нынешнего сезона с возможностью выкупа. Он будет выступать под 20-м номером.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский «Фулхэм» на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. Ранее он играл за немецкие «Вольфсбург», «Майнц» и «Байер», а также за английский «Челси». В составе «Вольфсбурга» он становился победителем Кубка (2014/15) и Суперкубка Германии (2015), вместе с «Боруссией» выиграл Кубок страны (2016/17), выступая за «Челси», стал победителем чемпионата Англии (2014/15) и обладателем Кубка лиги (2014/15).

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В составе сборной Германии Шюррле стал победителем чемпионата мира в 2014 году. За национальную команду форвард провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач. Он провел шесть встреч на чемпионате мира 2014 года, забил три мяча и сделал две голевые передачи, включая дубль в ворота сборной Бразилии в полуфинале (7:1) и голевой пас в финале мирового первенства, в котором немцы победили аргентинцев (1:0 доп. вр.). Также в составе сборной он становился бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

Шюррле стал третьим чемпионом мира в чемпионате России. Первым был чемпион мира 2002 года бразильский защитник Роберто Карлос, выступавший в 2011—2012 годах за махачкалинский «Анжи». В прошлом году соглашение с московским «Локомотивом» подписал партнер Шюррле по сборной защитник Бенедикт Хёведес.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка.

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