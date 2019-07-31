VAR будет использоваться на матче РПЛ «Зенит» — «Краснодар»
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на матче 4-го тура чемпионата России по футболу между
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на матче 4-го тура чемпионата России по футболу между
Встреча пройдет 3 августа в
Также сообщается, что главным арбитром столичного дерби «Спартак» — «Динамо» назначен Владислав Безбородов. Ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов, резервный судья — Павел Кукуян.
Главными арбитрами других матчей тура назначены:
3 августа
«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Станислав Васильев;.
«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — Евгений Турбин;.
4 августа
«Тамбов» — «Арсенал» (Тула) — Сергей Иванов;.
«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — Василий Казарцев;.
«Сочи» — «Уфа» — Алексей Сухой;.
5 августа
«Ахмат» (Грозный) — «Оренбург» — Николай Волошин.