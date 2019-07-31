VAR будет использоваться на матче РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Встреча пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге. Главным арбитром матча назначен Алексей Еськов, его ассистентами будут Владислав Назаров и Константин Шаламберидзе, резервный судья — Сергей Лапочкин. За VAR будет отвечать Виталий Мешков, его ассистент — Алексей Матюнин.