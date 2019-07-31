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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

VAR будет использоваться на матче РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на матче 4-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге. Главным арбитром матча назначен Алексей Еськов, его ассистентами будут Владислав Назаров и Константин Шаламберидзе, резервный судья — Сергей Лапочкин. За VAR будет отвечать Виталий Мешков, его ассистент — Алексей Матюнин.

Также сообщается, что главным арбитром столичного дерби «Спартак» — «Динамо» назначен Владислав Безбородов. Ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов, резервный судья — Павел Кукуян.

Главными арбитрами других матчей тура назначены:

3 августа

«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Станислав Васильев;.

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — Евгений Турбин;.

4 августа

«Тамбов» — «Арсенал» (Тула) — Сергей Иванов;.

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — Василий Казарцев;.

«Сочи» — «Уфа» — Алексей Сухой;.

5 августа

«Ахмат» (Грозный) — «Оренбург» — Николай Волошин.

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