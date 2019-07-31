Цорн: Шюррле переходит в «Спартак» в самом расцвете сил

«В “Спартак” перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в Российскую премьер-лигу приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для “Спартака” это еще и очень удачная сделка — мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».