Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Чукарички
Мольде
02
Футбол. Еврокубки
20:45
Копенгаген
ТНС
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
БАТЭ
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Дандолк
30
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Марибор
32
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Црвена Звезда
21
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
20:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Цорн: Шюррле переходит в «Спартак» в самом расцвете сил

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что новичок команды немецкий полузащитник Андре Шюррле находится в самом расцвете сил.

Наверх

«Спартак» в среду объявил о переходе 28-летнего Шюррле из дортмундской «Боруссии» на правах аренды с правом выкупа.

«В “Спартак” перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в Российскую премьер-лигу приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для “Спартака” это еще и очень удачная сделка — мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».

Прошлый сезон Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», провел в аренде в английском «Фулхэме», за который забил шесть голов в 25 матчах.

Шюррле на протяжении карьеры также выступал за немецкие «Вольфсбург», «Байер», «Майнц» и английский «Челси», вместе с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2014/15. За сборную Германии, в составе которой он выиграл чемпионат мира 2014 года в Бразилии, хавбек провел 57 матчей и забил 22 мяча.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Узнав, папа бросил трубку': история любви Артемия Панарина и Алисы Знарок
Выглядит как бомж: где сейчас экс-футболисты сборной России
Шюррле перешел в «Спартак», Малком пройдет медосмотр в «Зените»
РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо»
Ефимова: Не люблю, когда обнимают пьяные фанаты
«Реал Мадрид» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup
Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года
Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону
В Канаде возмущены номером российского новичка «Нью-Джерси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь