Цорн: Шюррле переходит в «Спартак» в самом расцвете сил

«Спартак» в среду объявил о переходе 28-летнего Шюррле из дортмундской «Боруссии» на правах аренды с правом выкупа.
«В “Спартак” перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в Российскую премьер-лигу приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для “Спартака” это еще и очень удачная сделка — мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».
Прошлый сезон Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», провел в аренде в английском «Фулхэме», за который забил шесть голов в 25 матчах.
Шюррле на протяжении карьеры также выступал за немецкие «Вольфсбург», «Байер», «Майнц» и английский «Челси», вместе с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2014/15. За сборную Германии, в составе которой он выиграл чемпионат мира 2014 года в Бразилии, хавбек провел 57 матчей и забил 22 мяча.