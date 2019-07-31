РФС получил от «Оренбурга» и «Ростова» письма с жалобами на судейство

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров на конференции по итогам 3-го тура Российской Премьер-Лиги выразил мнение, что арбитр Сергей Карасёв допустил две ключевые ошибки в матче «Оренбург» — «Зенит» (0:2), назначив пенальти в ворота хозяев и не став наказывать гостей одиннадцатиметровым ударом. За данные ошибки рефери была снижена оценка.



Также Егоров отметил, что экспертно-судейская комиссия, рассматривавшая матч 2-го тура «Ростов» — «Спартак» (2:2), выявила у судьи Кирилла Левникова две ошибки. Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей и не стал удалять игрока красно-белых Зелимхана Бакаева.