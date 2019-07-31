РФС получил от «Оренбурга» и «Ростова» письма с жалобами на судейство
В Российский футбольный союз поступили письма от «Оренбурга» и «Ростова», в которых клубы пожаловались на работу судей в матчах с их участием, сообщили «Чемпионату» в
В Российский футбольный союз поступили письма от «Оренбурга» и «Ростова», в которых клубы пожаловались на работу судей в матчах с их участием, сообщили «Чемпионату» в
Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров на конференции по итогам 3-го тура Российской
Также Егоров отметил, что